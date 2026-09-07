Le Château de Bessonies et le Maréchal Ney : visite commentée par les propriétaires, Château de Bessonies, Bessonies

Informations pratiques

Le Château de Bessonies et le Maréchal Ney : visite commentée par les propriétaires Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00, 18h00 Château de Bessonies Lot

Tarif : 7 € par adulte. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Découvrez le château à travers une visite guidée qui vous mènera des façades aux appartements historiques, en passant par les salons de réception et le parc.

La visite débute par une présentation de l’architecture du château et de l’histoire de la lignée des barons de Bessonies. Elle se poursuit dans la chambre et la bibliothèque du maréchal Ney, où sera évoquée son arrestation dans son contexte historique. Vous traverserez ensuite le salon des Tapisseries, la salle à manger et le grand salon, avec un arrêt devant les plus belles pièces de mobilier.

En empruntant l’escalier à vis, vous accéderez à la galerie qui dessert les chambres et suites aujourd’hui proposées aux hôtes du château. La visite s’achève par une promenade dans le parc, à la découverte de ses plantations, de ses topiaires, de ses hydrangeas et de son labyrinthe d’ifs récemment créé.

Château de Bessonies 46210 Bessonies Bessonies 46210 Lot Occitanie 07 88 77 09 77 En sommeil depuis de longues décennies, la vieille demeure qui avait abrité les derniers moments de liberté du maréchal Ney en 1815, appartenait encore il y a peu aux descendants des barons de Bessonies, une lignée qui a traversé la guerre de Cent Ans en ces lieux, les conflits religieux et les outrages de la Révolution. Elle compta des gouverneurs de Figeac, gardes du corps du roi et chevaliers du Lys.

Les propriétaires proposent eux-mêmes une visite du château, la chambre du maréchal Ney et sa bibliothèque, les salons et son mobilier, ainsi que le parc, complanté de topiaires, de buis et de charmes, développé grâce à la création récente d’un labyrinthe d’ifs naissant.

Le petit musée du Maréchal Ney réunit trois effigies de cire réalisées par le musée Grévin, le Maréchal et les généraux Delzons et Destaing, issues du musée d’Aurillac fermé en 2004 ; il regroupe tableaux, sculptures, objets centrés sur le « Brave des braves » de Napoléon et son destin tragique : il fut arrêté au château le 3 août 1815, avant d’être jugé à Paris et fusillé le 7 décembre. L’altière statue de Rude honore aujourd’hui sa mémoire avenue de l’Observatoire. Parking du Château

Les visiteurs sont accueillis et invités à découvrir la façade du Château, ses aspects architecturaux, avec un commentaire sur la lignée des barons de Bessonies. La visite se poursuit par la chambre…

©Château de Bessonies