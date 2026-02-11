Le château de Chantilly célèbre l’Hiver ! Chantilly

Le château de Chantilly célèbre l’Hiver !

Début : 2026-02-14

fin : 2026-03-08

2026-02-14

Du 14 février au 8 mars 2026, le Château de Chantilly propose une programmation exceptionnelle, à découvrir en famille ou entre amis.

Au programme des visites guidées, des ateliers pour petits et grands, des expositions, des animations équestres et bien d’autres surprises !

JEU DE PISTE LE VOL DU DIAMANT ROSE

Le 16 et 23 février 2 mars à 11h.

Le diamant rose a disparu… Au Château de Chantilly, le temps presse ! En famille, les visiteurs mènent l’enquête, suivent une piste d’indices, déchiffrent les énigmes et explorent les salles du château pour retrouver ce joyau disparu. Un jeu de piste palpitant qui transforme petits et grands en véritables détectives, entre suspense, observation et découverte.

Durée 1h.

• Rendez-vous dans la cour d’honneur du château.

• Tarif 9 € par personne, en supplément du billet 1 jour.

• En famille, pour les 7-12 ans.

• Par groupe de 30 personnes maximum.

PROMENADE CONTÉE LES CONTES DE SOUS-MON-SABOT

Les 18, 25, 28 février 4 mars à 15h.

Une balade contée qui invite petits et grands à voyager à travers les continents et à découvrir pourquoi le cheval est considéré comme l’une des plus belles conquêtes de l’homme. Cette visite originale mènera les spectateurs au cœur des collections du musée vivant du Cheval, installé dans les plus grandes écuries princières du monde.

Durée 1h.

• Rendez-vous aux Grandes Écuries.

• Tarif 9 € par personne, en supplément du billet 1 jour.

• En famille, dès 3 ans.

• Par groupe de 30 personnes maximum.

ATELIER DESSINE-MOI UN PORTRAIT

Les 20, 27 février 6 mars à 14h30.

En famille, les participants pourront découvrir de manière ludique le genre du portrait. En observant peintures et sculptures du musée Condé, ils s’interrogeront sur les éléments qui composent un visage, sur la posture des modèles et sur la représentation des princes et des princesses figurant dans les collections du musée Condé. En salle d’atelier, à l’aide de crayons aquarellables et de feutres, ils exploreront le schéma corporel et les proportions du corps humain avant de réaliser leur propre portrait, créatif et ludique.

Durée 1h30.

• Rendez-vous dans la cour d’honneur.

• Tarif 9 € par personne, en supplément du billet 1 jour.

• En famille, pour les 3-6 ans.

• Par groupe de 30 personnes maximum.

VISITE THÉÂTRALE UN POUR TOUS, TOUS POUR UN !

Les 18, 21, 25, 28 février 4 mars à 11h.

D’Artagnan a confié une mission secrète à son fidèle mousquetaire Mousqueton et lui a laissé un message codé… quelque part dans le Château de Chantilly ! Mais Mousqueton, un peu étourdi et maladroit, aura bien besoin d’un coup de main pour le retrouver.

Durée 1h30.

• Rendez-vous dans la cour d’honneur.

• Tarif 9 € par personne, en supplément du billet 1 jour.

• En famille, pour les 3-6 ans.

• Par groupe de 30 personnes maximum.

ATELIERS DE CRÈME CHANTILLY

Du 6 avril au 5 mai à 14h

Avis aux gourmands ! Vous avez toujours voulu apprendre à monter la mythique crème Chantilly ? La Confrérie des chevaliers fouetteurs est là pour promouvoir ce patrimoine historique et culinaire. Venez participer à un atelier exceptionnel et apprenez à monter la crème Chantilly à la main.

> Avril 6, 7, 10, 20, 22, 24, 27, 28, 29 et le dimanche 5 mai Durée 1h Plein tarif 18€ Tarif réduit (7-25 ans) 11€ Atelier en supplément du billet 1 Jour Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte qui

participe Réservation https://chateaudechantilly.fr/evenement/ ateliers-creme-chantilly .

Rue du Connétable Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France

English :

From February 14 to March 8, 2026, the Château de Chantilly offers an exceptional program of events for families and friends to discover.

On the program: guided tours, workshops for young and old, exhibitions, equestrian events and many other surprises!

