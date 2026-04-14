Le Château de Colombières illuminé pour Pierres en Lumières, Château de Colombières, Bricqueville

Le Château de Colombières illuminé pour Pierres en Lumières Vendredi 29 mai, 21h30 Château de Colombières Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T21:30:00+02:00 – 2026-05-29T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-29T21:30:00+02:00 – 2026-05-29T23:00:00+02:00

Illuminée, la forteresse de Colombières offre un spectacle grandiose qui vous transporte hors du temps. Muni de votre lanterne et d’un appareil photo, laissez-vous impressionner par cette merveille de la Normandie Médiévale et suivez les propriétaires pour contempler les extérieurs de ce lieu familial chargé d’histoires et de secrets !

Château de Colombières Château de ColombièresPas de descriptionCOLOMBIERES Bricqueville 14710 Calvados Normandie

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