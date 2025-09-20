Le château de Grosbois à votre rythme Domaine de Grosbois Boissy-Saint-Léger

Le château de Grosbois à votre rythme Domaine de Grosbois Boissy-Saint-Léger samedi 20 septembre 2025.

Le château de Grosbois à votre rythme 20 et 21 septembre Domaine de Grosbois Val-de-Marne

Tarif réduit : 5€ Tarif jeune (-12ans) : 0€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Venez visiter le château de Grosbois à votre rythme, muni d’un livret de visite ou de commentaires audio téléchargeables sur votre smartphone.

Vous traverserez de salon en salon plus de quatre siècles d’histoire de France, d’Henri IV à nos jours. Des personnages en costumes viendront animer votre visite et vous plonger dans une autre époque.

Construit au début du XVIIe siècle, le château a connu différents propriétaires, de Nicolas de Harlay ministre d’Henri IV jusqu’aux descendants du maréchal d’Empire Alexandre Berthier. Entièrement meublé, il a conservé une grande partie de l’héritage de l’époque de l’Empire Napoléonien : fauteuils, tableaux, décors en tout genre… Il possède aussi un rare vestige du XVIIe siècle avec le décor originel de la salle à manger Louis XIII, constitué de peintures murales exceptionnelles. La bibliothèque du château aménagée par le fils de Berthier sous la Restauration regroupe plus de 3 000 ouvrages militaires, scientifiques et historiques ainsi que des cartes et plans de batailles inédits.

Le château de Grosbois est classé depuis 1948 au titre des Monuments historiques. Il appartient depuis 1962 à la Société d’Encouragement à l’Elevage du Cheval Français, qui assure la conservation et la valorisation de ce patrimoine exceptionnel.

Domaine de Grosbois Avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 94470 Boissy-Saint-Léger Boissy-Saint-Léger 94470 Val-de-Marne Île-de-France 01 49 77 15 24 http://www.domainedegrosbois.com https://fr-fr.facebook.com/pages/Domaine-de-Grosbois/160883777270150 [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/ »}] Considéré comme le paradis du trot, le Domaine de Grosbois est situé à une quinzaine de kilomètres à peine de l’hippodrome de Paris-Vincennes. Ce site de 412 hectares dispose à cet effet d’infrastructures d’exception dédiées à l’entraînement journalier des chevaux trotteurs et peut accueillir jusqu’à 1500 chevaux, pendant le meeting d’hiver. Outre son activité hippique, le Domaine de Grosbois abrite en son sein un château classé au titre des Monuments historiques ainsi qu’un musée dédié à l’histoire de la discipline des courses au trot. Le château de Grosbois niché au cœur de cet écrin de verdure est une belle demeure de campagne du XVIIe siècle avec ses façades de briques et de pierres et ses hauts toits à la française. À l’intérieur, le château offre une succession de salons dont le décor porte la marque de tous les grands styles français. Il comporte notamment un ensemble remarquable de mobilier d’époque Empire que les descendants du maréchal Berthier ont su préserver. Le musée du trot est le plus important d’Europe par sa taille mais aussi par la richesse de ses collections. Il retrace 3000 ans d’histoire des courses attelées : des olympiades à nos jours, avec une présentation à la fois moderne et ludique (maquette, dioramas, films, écrans tactiles..). Le musée fait la part belle aux hommes et aux chevaux qui ont fait l’histoire du trot, mais il évoque aussi les grands hippodromes, l’évolution des attelages et des harnachements, l’élevage et les paris. Accès par la grille d’honneur donnant sur la RN 19

Visite libre

Marie-Odile Colatrella SETF