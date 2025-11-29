LE CHÂTEAU DE LA BELLE ET LA BÊTE Quillan
LE CHÂTEAU DE LA BELLE ET LA BÊTE
Quillan Aude
Comédie musicale.
Dans un pays lointain, un jeune prince vivait dans un beau château. Un soir d’hiver, une vielle dame se présenta et lui offrit une rose en échange d’un abris. Mais le prince refusa et chassa la vieille femme.
Elle essaya de lui dire qu’il ne fallait jamais se fier aux apparences, et que la beauté venait du cœur.. En punition, elle le transforma en une bête monstrueuse et jeta un sort sur le château.
Horrifié par son aspect, la Bête se cacha… La rose était une rose enchantée qui ne flétrirait qu’à son 21ème anniversaire. Le prince devrait aimer une femme et être aimé en retour pour briser le charme.
Dans le cas contraire, il se verrait condamné à garder l’apparence d’un monstre pour l’éternité.
Quillan 11500 Aude Occitanie +33 9 83 56 93 97
English :
Musical comedy.
In a faraway land, a young prince lived in a beautiful castle. One winter’s evening, an old woman appeared and offered him a rose in exchange for shelter. But the prince refused and chased the old woman away.
She tried to tell him never to trust appearances, and that beauty comes from the heart… As punishment, she turned him into a monstrous beast and cast a spell over the castle.
Horrified by his appearance, the Beast went into hiding? The rose was an enchanted rose that would only wither on its 21st birthday. The prince would have to love a woman and be loved in return to break the spell.
Otherwise, he would be condemned to look like a monster for eternity.
German :
Musikalische Komödie.
In einem fernen Land lebte ein junger Prinz in einem schönen Schloss. Eines Winterabends tauchte eine alte Frau auf und bot ihm eine Rose im Austausch für eine Unterkunft an. Doch der Prinz lehnte ab und verjagte die alte Frau.
Sie versuchte ihm zu erklären, dass man sich nie auf das Äußere verlassen sollte und dass Schönheit aus dem Herzen kommt. Zur Strafe verwandelte sie ihn in eine monströse Bestie und belegte das Schloss mit einem Fluch.
Entsetzt über sein Aussehen versteckte sich das Biest? Die Rose war eine verzauberte Rose, die erst an ihrem 21. Geburtstag verwelken würde. Der Prinz müsste eine Frau lieben und zurückgeliebt werden, um den Zauber zu brechen.
Andernfalls wäre er dazu verdammt, für immer das Aussehen eines Monsters zu behalten.
Italiano :
Commedia musicale.
In una terra lontana, un giovane principe viveva in un bellissimo castello. Una sera d’inverno arrivò una vecchia che gli offrì una rosa in cambio di un riparo. Ma il principe rifiutò e scacciò la vecchia.
La donna cercò di dirgli che non bisogna mai fidarsi delle apparenze e che la bellezza viene dal cuore. Per punizione, lo trasformò in una bestia mostruosa e lanciò un incantesimo sul castello.
Inorridita dal suo aspetto, la Bestia si nascose? La rosa era una rosa incantata che non sarebbe appassita fino al suo 21° compleanno. Per rompere l’incantesimo, il principe avrebbe dovuto amare una donna ed essere amato a sua volta.
Altrimenti, sarebbe stato condannato a sembrare un mostro per l’eternità.
Espanol :
Comedia musical.
En un país lejano, un joven príncipe vivía en un hermoso castillo. Una noche de invierno, llegó una anciana y le ofreció una rosa a cambio de cobijo. Pero el príncipe la rechazó y ahuyentó a la anciana.
Ella trató de decirle que nunca hay que fiarse de las apariencias y que la belleza viene del corazón. Como castigo, lo convirtió en una bestia monstruosa y hechizó el castillo.
Horrorizada por su aspecto, la Bestia se escondió.. La rosa era una rosa encantada que no se marchitaría hasta que cumpliera 21 años. El príncipe tendría que amar a una mujer y ser amado a cambio para romper el hechizo.
De lo contrario, estaría condenado a parecer un monstruo por toda la eternidad.
