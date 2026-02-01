Le Château de La Bussière sous les étoiles

35 Rue du Château La Bussière Loiret

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28 23:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Le 28 février 2026, Le Château de La Bussière vous invite à une soirée d’observation astronomique sous les étoiles en partenariat avec l’Astro Club d’Ouzouer-sur-Loire. Au programme observation des étoiles et des planètes au télescope, séances de planétarium, exposition et ateliers…

35 Rue du Château La Bussière 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 50 55 63 68 contact@chateau-de-la-bussiere.com

English :

On February 28, 2026, Le Château de La Bussière invites you to an evening of astronomical observation under the stars, in partnership with the Astro Club d?Ouzouer-sur-Loire. On the program: telescope observation of the stars and planets, planetarium sessions, exhibition and workshops…

L’événement Le Château de La Bussière sous les étoiles La Bussière a été mis à jour le 2026-02-04 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX