Le Château de la Demande et les Monuments de la Légion étrangère Musée de la Légion étrangère Aubagne

Le Château de la Demande et les Monuments de la Légion étrangère 20 et 21 septembre Musée de la Légion étrangère Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Le Quartier Vienot sera exceptionnellement ouvert à la visite cette année. Accompagné de médiateurs, vous découvrirez le cœur de la Maison Mère de la Légion étrangère, vous apprécierez l’histoire et les intérieurs du château de la Demande ainsi que le majestueux Monument aux Mort situé au bout de la Voie sacrée. Le musée et son parcours rénové est également ouvert et vous accueille durant tout le week-end.

Musée de la Légion étrangère Chemin de la Thuiliere, 13400 Aubagne, France Aubagne 13400 Camp Major Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442181096 https://www.legion-etrangere.fr/mdl/pages_dossier.php?id=72&titre=Musee-de-la-Legion-etrangere [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-paysdaubagne.fr »}] Collections uniques au monde regroupant tous les uniformes authentiques de légionnaires depuis la création de la Légion Etrangère en 1831. Collections illustrant l’histoire de la légion étrangère. Accessibilité : au croisement CD2/chemin de la Thuilière. Sortie d’autoroute à moins de 5 km. Accessible par train depuis Marseille Saint Charles ou Blancarde vers Aubagne, Toulon ou Cassis. Et par le bus 100, gratuit, arrêt « Ligrières ». Accès PMR. Parking gratuit.

