Le château de l’Etenduère Château de l’Etenduère Les Herbiers

Le château de l'Etenduère 20 et 21 septembre

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Percez les secrets du château de l’Etenduère, grâce à un parcours en visite libre et la voix d’un conteur évoquant l’histoire du château.

Circuit de visite extérieur et intérieur.

Château de l’Etenduère Rue de l’Etenduère Les Herbiers 85500 Vendée Pays de la Loire 02 51 66 65 41 https://www.lesherbiers.fr/ Qualifié d’«hébergement» en 1375, puis d’«hôtel noble» en 1484, c’est en 1622 qu’est obtenue l’autorisation de construire un château. Au XVIIIe siècle, d’importants travaux en font, selon son propriétaire, « un des plus beaux châteaux du pays », entouré d’un grand domaine. Le 31 janvier 1794, lors des Guerres de Vendée, le château est détruit lors du passage des colonnes infernales. Laissées à l’abandon, les ruines servent alors de carrière de pierres. Les éléments qui subsistent, notamment deux façades, la plateforme et son pont d’accès, permettent d’imaginer la beauté de l’ancien château.

Jusque vers la fin du XVIIIe siècle, la famille des Herbiers de L’Etenduère possède le château. Son plus illustre membre est l’amiral Henri-François des Herbiers de L’Etenduère ; il porte le titre de marquis de L’Etenduère mais c’est son frère aîné qui hérite du domaine. Navigateur expérimenté, il devient commandant en chef de la marine royale à Rochefort. Parking

