Le Château de Lussac, découverte guidée du parc et des dépendances route du Château Lussac

Le Château de Lussac, découverte guidée du parc et des dépendances

route du Château Château de Lussac Lussac Charente-Maritime

Découverte commentée du parc et des dépendances du château de Lussac, écuries, fournil, bujhour, chenil, maison de pêche, lavoir, orangerie…sans oublier la chapelle St Michel et le grand salon de ce manoir. Sur inscription Office de tourisme de Jonzac

route du Château Château de Lussac Lussac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

English :

Guided tour of the grounds and outbuildings of Château de Lussac, including stables, bakehouse, bujhour, kennels, fishing house, washhouse, orangery? not forgetting the chapel of St Michel and the manor’s grand salon. Registration Jonzac Tourist Office

German :

Kommentierte Entdeckung des Parks und der Nebengebäude des Schlosses von Lussac, Ställe, Backstube, Bujhour, Zwinger, Fischerhaus, Waschhaus, Orangerie?und nicht zu vergessen die Kapelle St Michel und der große Salon dieses Herrenhauses. Nach Anmeldung Office de tourisme de Jonzac

Italiano :

Visita guidata del parco e degli annessi del Castello di Lussac, tra cui le stalle, il forno, il bujhour, il canile, la casa dei pescatori, il lavatoio, l’aranciera, senza dimenticare la cappella di St Michel e il grande salone del maniero. Registrazione obbligatoria Ufficio del turismo di Jonzac

Espanol :

Visita guiada de los jardines y dependencias del castillo de Lussac: establos, horno, bujhour, perreras, casa de pesca, lavadero, invernadero, sin olvidar la capilla de St Michel y el gran salón del castillo. Inscripción obligatoria Oficina de Turismo de Jonzac

