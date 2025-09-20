Le Château de Montfleury ouvre ses portes et présente des métiers anciens Château de Montfleury Avressieux

Le Château de Montfleury ouvre ses portes et présente des métiers anciens 20 et 21 septembre Château de Montfleury Savoie

Tarif : adulte 8€ – enfant 4€ – gratuit pour les moins de 14 ans.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le château de Montfleury est un des plus grand musée privé d’Europe en archéologie militaire. Mais ce n’est pas tout ! Vous pourrez parcourir les collections de céramique, paléontologie, cycles, outils et art populaire et l’ameublement des pièces du château. Le propriétaire du château sera présent pour vous transmettre sa passion pour le patrimoine et les collections. Des dentellières feront des démonstrations de leur savoir faire au sein du château, tandis que des vélos moteurs seront présents dans la cour du château.

Château de Montfleury 335 allée du Château Avressieux Avressieux 73240 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 32 92 71 https://www.chateau-montfleury.fr/ Le Château de Montfleury, très remanié au cours des siècles est la dernière place-forte de l’Avant-pays savoyard. Situé entre Saint-Genix-sur-Guiers et Pont- de-Beauvoisin, le château est un véritable musée qui permet de découvrir les civilisations au cours des siècles : construction, ameublement, céramique, paléontologie, armement, cycles, outils et art populaire s’offrent au regard des visiteurs. Parking à l’entrée du château

