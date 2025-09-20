Le château de Plaisir et l’architecture des châteaux de l’époque classique dans les Yvelines Château de Plaisir Plaisir

Le château de Plaisir et l’architecture des châteaux de l’époque classique dans les Yvelines Samedi 20 septembre, 16h00 Château de Plaisir Yvelines

Durée : 1h – Tout public à partir de 10 ans – Entrée libre – Rdv : Théâtre Robert Manuel – communs du château

Une conférence proposée par le Musée de la ville de SQY et le service culturel de la ville de Plaisir.

Construit par Simon Le Tellier, médecin ordinaire du roi Louis XIII, juste après que ce dernier ait fait construire son « modeste » pavillon de chasse à Versailles, le château de Plaisir est l’un des plus anciens châteaux de l’époque moderne conservé dans les Yvelines. La conférence revient sur les évolutions architecturales des châteaux à cette époque et replace celui de Plaisir dans son contexte des 17e et 18e siècle.

Château de Plaisir 282 rue de la Bretéchelle 78370 Plaisir Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France 01 30 79 63 20 http://www.ville-plaisir.fr Construit vers la fin XVIe-début XVIIe siècle, la famille Le Tellier construit le château en adoptant le style caractéristique des constructions du XVIIe siècle. Vers 1720, le domaine passe aux mains de la famille Goullet-de Rugy puis, par descendance, à la famille Saint-Sauveur jusqu’à la Révolution. En 1939, la propriété est acquise par Monsieur Bourdel, qui entreprend la remise à l’état d’origine du parc et des bâtiments. Il fut le dernier propriétaire privé avant le rachat du château et de son parc par la commune, en 1976. À l’origine, l’édifice ne comportait que la partie centrale, correspondant à la terrasse qui la précède. Son architecture et des éléments d’aménagement intérieur attestent de l’empreinte du style Louis XIII. Les deux ailes basses et les bâtiments annexes à vocation agricole furent ajoutés au XVIIIe siècle. En voiture : N12 direction Dreux, sortie Plaisir centre-ville. En train : à partir de Paris Montparnasse direction Dreux ou Mantes-la-Jolie, arrêt Plaisir-Grignon. Desserte du centre-ville en bus à partir de la gare Plaisir-Grignon.

Conférence « Le château de Plaisir et l’architecture des châteaux de l’époque classique dans les Yvelines »

Jean-Christophe Bardot / Musée de la ville – SQY