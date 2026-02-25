Le Château de Poyanne par Marie-Claire Rue Adour et Chalosse Poyanne

Le Château de Poyanne par Marie-Claire

Rue Adour et Chalosse Rdv devant l’église Poyanne Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

Marie-Claire, Greeter, vous présentera, depuis l’extérieur, les caractéristiques architecturales et l’histoire du château et de la famille Baylenx. Pas de visite de l’intérieur.

Lorsque vous passez par Poyanne, vous le voyez, grand, fier, mais que fait-il là ? Marie-Claire est passionnée depuis son enfance par l’histoire de ce château. Elle vous présentera depuis l’extérieur, dans les jardins, ses caractéristiques architecturales et l’histoire de sa construction et de la famille Baylenx. Elle vous racontera ses fonctions inattendues (hôpital de campagne, couvents de Bénédictines, cache des archives de Belgique durant l’occupation allemande…). L’intérieur du château ne se visite pas mais Marie-Claire vous montrera des photographies.

Réservation obligatoire à l’office de tourisme Terres de Chalosse .

Rue Adour et Chalosse Rdv devant l’église Poyanne 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 58 50 contact@chalosse.fr

English :

Marie-Claire, Greeter, will introduce you to the architectural features and history of the castle and the Baylenx family from the outside. No visit of the interior.

