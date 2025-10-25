Le Château de Sierck s’enchante Sierck-les-Bains

Le Château de Sierck s’enchante Sierck-les-Bains samedi 25 octobre 2025.

Le Château de Sierck s’enchante

5 rue du Château Sierck-les-Bains Moselle

Début : Dimanche Samedi 2025-10-25 11:00:00

fin : 2025-10-26 17:00:00

2025-10-25 2025-10-26

Le temps d’un week-end, le Château se Sierck se métamorphose pour le festival Bêtes & Sorcières !

Parcourez librement ses salles et ses remparts, ponctués de stations thématiques pour une visite vivante et interactive. Croyances médiévales, scènes théâtrales, rencontres étonnantes… petits et grands plongeront dans un univers magique, entre histoire et sortilèges.

Tarifs 7 euros, 6 euros (sénior), 4 euros (réduit enfant de 6 à 12 ans, demandeurs d’emploi, personnes handicapées…)

Gratuit pour les moins de 6 ans.Tout public

5 rue du Château Sierck-les-Bains 57480 Moselle Grand Est +33 6 85 63 20 73

English :

For one weekend, the Château se Sierck is transformed for the Bêtes & Sorcières festival!

Take a free tour of the rooms and ramparts, punctuated by themed stations for a lively, interactive visit. Medieval beliefs, theatrical scenes, surprising encounters? young and old alike will plunge into a magical world of history and magic.

Admission: 7 euros, 6 euros (seniors), 4 euros (concessions: children aged 6 to 12, unemployed, disabled…)

Free for children under 6.

German :

Ein Wochenende lang verwandelt sich das Château se Sierck für das Festival Bêtes & Sorcières!

Erkunden Sie die Säle und Festungsmauern, die mit thematischen Stationen für einen lebendigen und interaktiven Besuch gespickt sind. Mittelalterliche Glaubensvorstellungen, Theaterszenen, überraschende Begegnungen… Groß und Klein tauchen in eine magische Welt zwischen Geschichte und Zauberei ein.

Eintrittspreise: 7 Euro, 6 Euro (Senioren), 4 Euro (ermäßigt: Kinder von 6 bis 12 Jahren, Arbeitsuchende, Behinderte…)

Kostenlos für Kinder unter 6 Jahren.

Italiano :

Per un fine settimana, il castello di Sierck si trasforma per il festival Bêtes & Sorcières!

La visita gratuita delle sue sale e dei suoi bastioni è scandita da stazioni a tema per una visita vivace e interattiva. Credenze medievali, scene teatrali, incontri sorprendenti: grandi e piccini saranno immersi in un universo magico, un mix di storia e magia.

Ingresso: 7 euro, 6 euro (anziani), 4 euro (ridotto: bambini da 6 a 12 anni, persone in cerca di lavoro, disabili, ecc.)

Gratuito per i bambini sotto i 6 anni.

Espanol :

Durante un fin de semana, el castillo de Sierck se transforma con motivo del festival Bêtes & Sorcières

Recorra gratuitamente sus salas y murallas, jalonadas de estaciones temáticas para una visita animada e interactiva. Creencias medievales, escenas teatrales, encuentros sorprendentes… grandes y pequeños se sumergirán en un universo mágico, mezcla de historia y magia.

Entrada: 7 euros, 6 euros (jubilados), 4 euros (con descuento: niños de 6 a 12 años, solicitantes de empleo, discapacitados, etc.)

Gratuita para los menores de 6 años.

