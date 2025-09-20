Le château de Tarascon, histoire et patrimoine. Le bon roi René, chevalier des arts. Château de Tarascon Tarascon

Le bon roi René, chevalier des arts. 20 et 21 septembre Château de Tarascon Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Deux espaces d’interprétation pour tout comprendre de l’histoire passionnante du château et du roi René.

Château de Tarascon Boulevard du roi René, 13150 Tarascon Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 91 01 93 http://chateau.tarascon.fr Le Château de Tarascon a été édifié par les comtes de Provence, ducs d’Anjou au XVe siècle. Ce monument d’exception est une des forteresses les mieux conservées de la région et déploie son architecture entre Moyen Âge Renaissance en bord de Rhône. Il accueille tout au long de l’année des expositions et propose des animations pour tous les publics. Parking voiture à proximité

Ville de Tarascon