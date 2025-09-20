Le château de Terre-Neuve Château de Terre-Neuve Fontenay-le-Comte

Visite de 1h15 avec accès par la rue Jarnigande. Tarifs de 8,50 €/personne (gratuit pour les moins de 18 ans). Pour plus de confort, nous vous

conseillons de privilégier le samedi, l’affluence et le temps d’attente sont plus

importants le dimanche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Le château fut construit vers 1590 par Nicolas Rapin, grand prévôt de la Connétablie de France et compagnon d’Henri IV.

Au 19e siècle, Octave de Rochebrune, propriétaire du château, amateur d’art et célèbre aquafortiste, embellit Terre-Neuve à l’aide d’éléments architecturaux de la Renaissance qui ont ainsi pu être préservés.

Le château, étant privé et habité toute l’année, l’intérieur ne se visite qu’en visite guidée. Vous pourrez également profiter du musée en autonomie, d’une exposition consacrée à l’histoire du lieu avec un focus sur les personnages clés.

Château de Terre-Neuve Rue nicolas rapin, 85200 Fontenay-le-Comte, France Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire 0251691775 https://chateau-terreneuve.com [{« type »: « email », « value »: « commercialterreneuve@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 69 17 75 »}]

Au XIXe siècle, le château est acquis par le Comte de Vassé, maire de Fontenay-le-Comte et député de la Vendée. Son petit-fils, Octave de Rochebrune entreprend à partir de 1840, la restauration du château et rassemble un grand nombre d’objets d’art, de meubles anciens et pièces de collection. Aquafortiste de talent, il réalise à Terre-Neuve pas moins de 492 eaux-fortes sur l’architecture et les paysages de France. Il s’illustre également en dessinant le lit du Comte du Chambord, classé aujourd’hui monument historique.

Le château est un monument historique privé de style Renaissance toujours habité par ses propriétaires. Le visiteur pourra découvrir les riches salles d’apparat, la cuisine du château ainsi que les dépendances aménagées en musée.

