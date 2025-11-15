Le château de Thillombois fête Saint-Nicolas Château de Thillombois Thillombois

Le château de Thillombois fête Saint-Nicolas

Saint-Nicolas s’installe au Château de Thillombois !

Pour cette nouvelle édition, et forte de son succès en 2024, l’événement de 2025 sera placé sous le signe de la féérie des jouets, avec plusieurs nouveautés captivantes

Décoration inédite du salon du château.

Une grande exposition sera présentée au 1er étage du château, permettant de poursuivre l’immersion dans l’univers féerique.

De nouvelles troupes de musiciens professionnels animeront les extérieurs du château durant les après-midi, pour une ambiance musicale enrichie.

Effets lumineux, spectaculaires et magiques.

Un nouveau feu d’artifice spécialement créé pour l’occasion, pour un final éblouissant.

Les animations incontournables qui ont contribué à la renommée de l’événement seront également de la partie, avec des ateliers pour enfants, un atelier maquillage, des jeux anciens, un orgue de barbarie, et, bien sûr, la présence de Saint-Nicolas.

Cette nouvelle édition promet de magnifier la magie de Noël et de séduire petits et grands par ses innovations et son ambiance féerique.

Prévente

– Enfant Gratuit

– Jeune (de 5 à 15 ans) 8 €

– Adulte 12 €

Tarif normal

Enfant Gratuit

– Jeune (de 5 à 15 ans) 10 €

– Adulte 15 €

Famille (2 adultes + 2 enfants) 42 €Tout public

Château de Thillombois 1 Rue du Château Thillombois 55260 Meuse Grand Est +33 3 29 84 50 00

English :

Saint-Nicolas takes up residence at Château de Thillombois!

Building on the success of the 2024 event, the 2025 edition will be a fairytale of toys, with a number of exciting new features:

All-new decorations for the château lounge.

A major exhibition on the 1st floor of the château will continue the immersion into the fairytale world.

New troupes of professional musicians will liven up the castle exteriors in the afternoons, for an enriched musical ambience.

Spectacular, magical lighting effects.

A new fireworks display specially created for the occasion, for a dazzling finale.

The traditional entertainment that has made the event so famous will also be on hand, with children?s workshops, a make-up workshop, old-fashioned games, a barrel organ and, of course, the presence of Saint-Nicolas.

This new edition promises to magnify the magic of Christmas and seduce young and old with its innovations and enchanting atmosphere.

Advance sales

– Children: Free

– Youth (5 to 15 years): 8 ?

– Adults: 12 ?

Regular price

Children Free

– Youth (5 to 15 years): 10 ?

– Adult 15 ?

Family (2 adults + 2 children): 42 ?

German :

Nikolaus zieht in das Schloss von Thillombois ein!

Nach dem Erfolg im Jahr 2024 steht die Veranstaltung 2025 ganz im Zeichen des Spielzeugzaubers mit mehreren spannenden Neuerungen:

Neuartige Dekoration des Salon des Schlosses.

Im ersten Stock des Schlosses wird eine große Ausstellung zu sehen sein, die das Eintauchen in die märchenhafte Welt fortsetzt.

Neue Gruppen professioneller Musiker werden an den Nachmittagen die Außenanlagen des Schlosses beleben und für eine bereichernde musikalische Atmosphäre sorgen.

Spektakuläre und magische Lichteffekte.

Ein neues Feuerwerk, das speziell für diesen Anlass kreiert wurde, sorgt für ein fulminantes Finale.

Auch die beliebten Veranstaltungen, die zum Renommee der Veranstaltung beigetragen haben, sind wieder mit von der Partie: Workshops für Kinder, ein Schminkatelier, alte Spiele, eine Drehorgel und natürlich die Anwesenheit des Heiligen Nikolaus.

Die neue Ausgabe verspricht, den Zauber der Weihnacht zu vergrößern und Groß und Klein mit seinen Innovationen und seiner märchenhaften Atmosphäre zu begeistern.

Vorverkauf

– Kind: Kostenlos

– Jugendlicher (5 bis 15 Jahre): 8 ?

– Erwachsener: 12 ?

Normaler Tarif

Kind Kostenlos

– Jugendliche (von 5 bis 15 Jahren) 10 ?

– Erwachsener 15 ?

Familie (2 Erwachsene + 2 Kinder) 42 ?

Italiano :

Saint-Nicolas si insedia nel castello di Thillombois!

Sulla scia del successo ottenuto nel 2024, l’evento del 2025 sarà una favola di giocattoli, con una serie di interessanti novità:

Un nuovo look per il salone del castello.

Una grande mostra sarà presentata al 1° piano del castello, consentendo ai visitatori di continuare a immergersi nel mondo delle fiabe.

Nuovi gruppi di musicisti professionisti suoneranno all’esterno del castello durante i pomeriggi, aggiungendo un’atmosfera musicale.

Spettacolari e magici effetti di luce.

Un nuovo spettacolo di fuochi d’artificio creato appositamente per l’occasione, per un finale abbagliante.

Non mancherà l’intrattenimento tradizionale che ha reso famoso l’evento, con laboratori per bambini, un laboratorio di trucco, giochi d’altri tempi, un organetto e, naturalmente, la presenza di Saint-Nicolas.

Questa nuova edizione promette di amplificare la magia del Natale e di sedurre grandi e piccini con le sue innovazioni e la sua atmosfera incantevole.

Biglietti in prevendita:

– Bambini: gratis

– Giovani (da 5 a 15 anni): 8 ?

– Adulti: 12 ?

Prezzo normale

Bambini: Gratis

– Giovani (da 5 a 15 anni) 10 ?

– Adulti: 15 ?

Famiglia (2 adulti + 2 bambini): 42 ?

Espanol :

Saint-Nicolas se instala en el castillo de Thillombois

Basándose en el éxito de 2024, la edición de 2025 será un cuento de hadas de juguetes, con una serie de emocionantes novedades:

Un nuevo aspecto para el salón del castillo.

Se presentará una gran exposición en la 1ª planta del castillo, que permitirá a los visitantes continuar su inmersión en el mundo de los cuentos.

Nuevos grupos de músicos profesionales tocarán en el exterior del castillo durante las tardes, añadiendo al ambiente musical.

Efectos luminosos espectaculares y mágicos.

Un nuevo castillo de fuegos artificiales, creado especialmente para la ocasión, que pondrá el broche de oro al espectáculo.

No faltarán las animaciones tradicionales que han hecho famoso este acontecimiento: talleres infantiles, taller de maquillaje, juegos de antaño, organillo y, por supuesto, la presencia de Saint-Nicolas.

Esta nueva edición promete magnificar la magia de la Navidad y seducir a grandes y pequeños con sus innovaciones y su ambiente encantador.

Venta anticipada de entradas

– Niños: Gratis

– Jóvenes (de 5 a 15 años): 8 ?

– Adultos: 12 ?

Precio normal

Niños: Gratis

– Jóvenes (de 5 a 15 años) 10€

– Adultos: 15€

Familia (2 adultos + 2 niños): 42€

