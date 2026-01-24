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Le château de Versailles célèbre les 20 ans de « Marie-Antoinette » de Sofia Coppola Le Petit Trianon, 78000 Versailles, France Versailles

mardi 22 septembre 2026 · Le Petit Trianon, 78000 Versailles, France · Versailles

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
samedi 24 janvier 2026
Lieu
Le Petit Trianon, 78000 Versailles, France
Adresse
Château de Versailles
Ville
78000 Versailles
Département
Yvelines
Tarif
12 12 12 Tarif réduit

Versailles

Le château de Versailles célèbre les 20 ans de « Marie-Antoinette » de Sofia Coppola

Le Petit Trianon, 78000 Versailles, France Château de Versailles Versailles Yvelines

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-22
fin : 2026-01-24

Date(s) :
2026-09-22

Vingt ans après la sortie de Marie-Antoinette, le château de Versailles consacre au Petit Trianon une exposition conçue avec Sofia Coppola. Une plongée dans la genèse du film, son esthétique singulière et son héritage culturel.
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Le Petit Trianon, 78000 Versailles, France Château de Versailles Versailles 78000 Yvelines Île-de-France +33 1 30 83 78 00 

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English :

Twenty years after the release of *Marie Antoinette*, the Palace of Versailles is hosting an exhibition at the Petit Trianon, curated in collaboration with Sofia Coppola. An in-depth look at the film’s making, its unique aesthetic, and its cultural legacy.

L’événement Le château de Versailles célèbre les 20 ans de « Marie-Antoinette » de Sofia Coppola Versailles a été mis à jour le 2026-09-03 par Choose Paris Region

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