Le château de Versailles célèbre les 20 ans de « Marie-Antoinette » de Sofia Coppola Le Petit Trianon, 78000 Versailles, France Versailles

Informations pratiques

Versailles

Le château de Versailles célèbre les 20 ans de « Marie-Antoinette » de Sofia Coppola

Le Petit Trianon, 78000 Versailles, France Château de Versailles Versailles Yvelines

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-09-22

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-09-22

Vingt ans après la sortie de Marie-Antoinette, le château de Versailles consacre au Petit Trianon une exposition conçue avec Sofia Coppola. Une plongée dans la genèse du film, son esthétique singulière et son héritage culturel.

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Le Petit Trianon, 78000 Versailles, France Château de Versailles Versailles 78000 Yvelines Île-de-France +33 1 30 83 78 00

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English :

Twenty years after the release of *Marie Antoinette*, the Palace of Versailles is hosting an exhibition at the Petit Trianon, curated in collaboration with Sofia Coppola. An in-depth look at the film’s making, its unique aesthetic, and its cultural legacy.

L’événement Le château de Versailles célèbre les 20 ans de « Marie-Antoinette » de Sofia Coppola Versailles a été mis à jour le 2026-09-03 par Choose Paris Region