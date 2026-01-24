Le château de Versailles célèbre les 20 ans de « Marie-Antoinette » de Sofia Coppola Le Petit Trianon, 78000 Versailles, France Versailles
mardi 22 septembre 2026 · Le Petit Trianon, 78000 Versailles, France · Versailles
Informations pratiques
Versailles
Le château de Versailles célèbre les 20 ans de « Marie-Antoinette » de Sofia Coppola
Le Petit Trianon, 78000 Versailles, France Château de Versailles Versailles Yvelines
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-22
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-09-22
Vingt ans après la sortie de Marie-Antoinette, le château de Versailles consacre au Petit Trianon une exposition conçue avec Sofia Coppola. Une plongée dans la genèse du film, son esthétique singulière et son héritage culturel.
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Le Petit Trianon, 78000 Versailles, France Château de Versailles Versailles 78000 Yvelines Île-de-France +33 1 30 83 78 00
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English :
Twenty years after the release of *Marie Antoinette*, the Palace of Versailles is hosting an exhibition at the Petit Trianon, curated in collaboration with Sofia Coppola. An in-depth look at the film’s making, its unique aesthetic, and its cultural legacy.
L’événement Le château de Versailles célèbre les 20 ans de « Marie-Antoinette » de Sofia Coppola Versailles a été mis à jour le 2026-09-03 par Choose Paris Region
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