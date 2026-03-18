Le château d’eau d’Audenge, un géant aux secrets bien gardés Audenge
Le château d’eau d’Audenge, un géant aux secrets bien gardés Audenge mardi 14 avril 2026.
Le château d’eau d’Audenge, un géant aux secrets bien gardés
Audenge Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-14
Et si on partait à l’aventure de l’eau du robinet ?
Avec un puzzle géant, les petits et les grands reconstituent le voyage de l’eau potable, avant de tester une expérience rigolote pour comprendre comment fonctionne un château d’eau.
Et pour finir en beauté une vraie visite à l’intérieur de ce grand gardien de nos robinets !
Durée 1h30 par atelier
ouvert à tous à partir de 7 ans gratuit
Sur réservation à l’Office de tourisme Cœur du Bassin d’Arcachon. .
Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 67 56
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English : Le château d’eau d’Audenge, un géant aux secrets bien gardés
L’événement Le château d’eau d’Audenge, un géant aux secrets bien gardés Audenge a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Coeur Bassin