Le château des Carpates Théâtre du Jeu de Paume Aix-en-Provence

Le château des Carpates Théâtre du Jeu de Paume Aix-en-Provence jeudi 9 octobre 2025.

Le château des Carpates

Jeudi 9 octobre 2025 à partir de 19h.

Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis. Théâtre du Jeu de Paume 17-21 Rue De l’Opéra Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 38 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 19:00:00

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

Atmosphère, atmosphère ! Revisité par Émilie Capliez, Le Château des Carpathes de Jules Verne nous plonge dans un univers musical et visuel qui donne le frisson. Gothique à souhait.

La Transylvanie, ses forêts occultes, ses comtes baroques, son château des Carpathes bienvenue dans le monde fantastique de Jules Verne, remasterisé par Émilie Capliez. Dans cette adaptation très contemporaine, le théâtre dialogue en live avec le chant et la musique jazz d’Airelle Besson. Les vidéos de Pierre Martin Oriol et les lumières de Kelig Lebars jouent avec la scénographie inventive d’Alban Ho Van pour créer un décor en perpétuelle métamorphose.

Suspens, tension dramatique et ambiance science-fiction nous accompagnent dans ce Voyage extraordinaire à plus d’un titre. Un Jules Verne 2.0. parfaitement réussi. .

Théâtre du Jeu de Paume 17-21 Rue De l’Opéra Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Atmosphere, atmosphere! Émilie Capliez revisits Jules Verne’s « Castle of the Carpathians », plunging us into a musical and visual universe that’s sure to send shivers down your spine. Gothic to the max.

German :

Atmosphäre, Atmosphäre! Das von Émilie Capliez neu interpretierte « Schloss der Karpaten » von Jules Verne lässt uns in eine musikalische und visuelle Welt eintauchen, die uns einen Schauer über den Rücken jagt. Gothisch bis zum Abwinken.

Italiano :

Atmosfera, atmosfera! La nuova rivisitazione di Émilie Capliez de « Il castello di Carpazia » di Jules Verne ci immerge in un universo musicale e visivo che sicuramente farà venire i brividi. La giusta dose di gotico.

Espanol :

¡Atmósfera, atmósfera! La nueva versión de Émilie Capliez de « El castillo de los Cárpatos », de Julio Verne, nos sumerge en un universo musical y visual que provocará escalofríos. La dosis justa de gótico.

L’événement Le château des Carpates Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-09-09 par Provence Tourisme