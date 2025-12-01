LE CHÂTEAU DES CARPATHES THÉÂTRE DE LA CITÉ Toulouse

LE CHÂTEAU DES CARPATHES

Au sommet d’une montagne brumeuse, en plein cœur de la Transylvanie, un mystérieux château se dessine dans la brume. De son donjon s’échappe une fumée étrange…

Château abandonné, hanté ou simple illusion ? Qui osera percer le secret de cet endroit mystérieux, flottant entre réalité et rêve ?

Embarquez avec Émilie Capliez et la trompettiste de jazz Airelle Besson dans un spectacle de théâtre musical inspiré de l’univers fascinant de Jules Verne.

Venez découvrir ce voyage unique aux frontières de l’irréel, où la littérature se savoure avec passion. 9 .

English :

Atop a misty mountain in the heart of Transylvania, a mysterious castle looms in the mist. Strange smoke billows from its dungeon?

Location: La Salle

German :

Auf einem nebligen Berggipfel im Herzen Transsylvaniens liegt ein mysteriöses Schloss im Nebel. Aus dem Kerker steigt ein seltsamer Rauch auf

Ort: La Salle

Italiano :

In cima a una montagna nebbiosa, nel cuore della Transilvania, un misterioso castello si staglia dalla nebbia. Strani fumi escono dai suoi sotterranei?

Località: La Salle

Espanol :

En la cima de una montaña neblinosa, en el corazón de Transilvania, un misterioso castillo surge de la bruma. De sus mazmorras sale un extraño humo..

Localización: La Salle

