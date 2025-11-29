Le Château des Contes Le Miroir de Noël Sedan

Le Château des Contes Le Miroir de Noël

Château fort Sedan Ardennes

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif 15 ans et +

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-12-20

Plongez dans l’univers des contes de Noël au cœur d’un décor enchanteur et tentez de résoudre le mystère entourant le château des contes.Depuis peu, un étrange phénomène agite la principauté le grand miroir forgé jadis par l’enchanteur Maugis s’est brisé. On dit qu’il révélait la véritable nature de ceux qui s’y regardaient, mais ses éclats ont désormais ouvert des passages entre le réel et le monde des contes.En tentant de percer ce mystère, la princesse Charlotte a été aspirée à l’intérieur du miroir et est maintenant prisonnière du royaume des contes.Pour la sauver, vous devrez pénétrer à votre tour dans le miroir, retrouver les fragments perdus et découvrir le mot secret capable de ramener Charlotte parmi nous.Pour parvenir à sauver Charlotte, vous serez munis d’un livret de jeu adapté aux différentes tranches d’âge.

.

Château fort Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 29 98 80

English :

Immerse yourself in the world of Christmas tales, in the heart of an enchanted setting, and try to solve the mystery surrounding the fairytale castle.A strange phenomenon has recently been stirring the principality: the great mirror once forged by the enchanter Maugis has shattered. It is said to have revealed the true nature of those who looked into it, but its shards have now opened up passages between reality and the world of fairy tales.In an attempt to unravel this mystery, Princess Charlotte has been sucked inside the mirror and is now a prisoner in the realm of fairy tales.To save her, you too must enter the mirror, find the lost fragments and discover the secret word that will bring Charlotte back to us.To help you save Charlotte, you will be provided with a playbook suitable for all ages.

L’événement Le Château des Contes Le Miroir de Noël Sedan a été mis à jour le 2025-11-27 par Ardennes Tourisme