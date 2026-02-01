Le château des Didot

10 Rue de l’Église Escorpain Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 15:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Fièrement érigé, avec sa façade en damier et son architecture mêlant styles Renaissance et gothique, le château d’Escorpain ne manque pas de charme.

Les propriétaires se sont succédé au fil des siècles avant la famille Firmin-Didot qui métamorphose le château bibliothèque dans la bergerie, écuries et serre… un vrai lifting 19ᵉ siècle !

Intervenant Charles Firmin Didot

Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans)

RDV à 14h45 au château d’Escorpain, 10 rue de l’église, 28270 Escorpain 5 .

10 Rue de l’Église Escorpain 28270 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contact-ot@dreux-agglomeration.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Proudly erected, with its checkerboard façade and architecture blending Renaissance and Gothic styles, Château d’Escorpain is not lacking in charm.

L’événement Le château des Didot Escorpain a été mis à jour le 2026-02-02 par OT AGGLO DU PAYS DE DREUX