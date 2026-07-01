Le château du Plessis-Chivré ouvre ses portes, Château du Plessis Chivré, Étriché

Informations pratiques

Le château du Plessis-Chivré ouvre ses portes 19 et 20 septembre Château du Plessis Chivré Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le château du Plessis-Chivré ouvre les portes de son parc arboré de 25 hectares à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Venez profiter d’un week-end festif au cœur d’un cadre naturel préservé, où patrimoine, nature et convivialité se rencontrent. Tout au long de la manifestation, découvrez une grande exposition réunissant de nombreux artistes ainsi qu’un marché de créateurs et de producteurs locaux mettant à l’honneur les talents et savoir-faire de notre territoire.

Cette année marque le retour de deux rendez-vous incontournables : la tonte des moutons ainsi que des démonstrations de chiens de berger, qui ravira les curieux de tous âges, et les promenades en calèche très appréciées des visiteurs, feront également leur retour pour vous permettre de découvrir le domaine autrement.

Une belle occasion de flâner, d’échanger avec les exposants, de profiter des animations et de partager un moment chaleureux en famille ou entre amis dans le cadre exceptionnel du château du Plessis-Chivré.

Château du Plessis Chivré 955 route du Porage Étriché 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 60 21 55 65 https://leplessischivre.fr/ https://www.instagram.com/leplessischivre/

Le château du Plessis-Chivré ouvre les portes de son parc arboré de 25 hectares à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

©BRIAN-PHOTOGRAPHE