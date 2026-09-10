« Le château fantôme », Circuit pédestre, Boinvilliers

Informations pratiques

« Le château fantôme » Samedi 19 septembre, 17h30 Circuit pédestre Yvelines

Gratuit, Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Peut-on faire revivre un patrimoine que le temps et les hommes ont cru effacer ? À Boinvilliers, la réponse est inscrite dans la pierre et la mémoire collective. Si le domaine seigneurial des Bréthe semble aujourd’hui appartenir au passé, cette visite commentée vous propose de résister à l’oubli et de réimaginer la physionomie oubliée de notre village.

Le point de départ de cette résurrection mémorielle tient à un acte de résistance face au temps : un plan dessiné il y a 126 ans (en 1900) par l’instituteur du village. Grâce à ce précieux document, nous raviverons ensemble l’histoire d’une batisse méconnue de 1596, autrefois flanquée de deux tours en poivrière et de douves magistrales de 10 mètres de large.

Des recoins de la commune jusqu’au site originel de la seigneurie, ce parcours pédestre vous invitera suivre le fil des transformations architecturales et à lire certains vestiges encore bien visibles dans notre environnement. Nous traquerons les indices de ce patrimoine en péril jusqu’à l’ultime halte de la visite : la découverte de véritables pierres sculptées, sauvées de la démolition du château et astucieusement réutilisées par les bâtisseurs d’autrefois. Une déambulation historique pour comprendre comment le passé dialogue, en secret, avec notre quotidien.

Circuit pédestre 11 avenue du vieux château 78200Boinvilliers Boinvilliers 78200 Yvelines Île-de-France 0609452564 [{« type »: « email », « value »: « fpollak@club-internet.fr »}]

Circuit commenté « Le château fantôme »

©Francis Pollak