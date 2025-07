Le château la nuit Ateliers scientifiques participatifs Montmaur

Le château la nuit Ateliers scientifiques participatifs Montmaur mercredi 16 juillet 2025.

Le château la nuit Ateliers scientifiques participatifs

Château de Montmaur Montmaur Hautes-Alpes

Début : 2025-07-16

fin : 2025-07-16

2025-07-16

Comptage participatif des chauves-souris du château

Atelier découverte de l’astronomie

Château de Montmaur Montmaur 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 15 33 76 arnaud.lhermenier@hautes-alpes.fr

English :

Participatory bat count at the castle

Astronomy discovery workshop

German :

Partizipative Zählung der Fledermäuse im Schloss

Workshop Entdeckung der Astronomie

Italiano :

Conteggio partecipativo dei pipistrelli al castello

Laboratorio di scoperta dell’astronomia

Espanol :

Recuento participativo de murciélagos en el castillo

Taller de descubrimiento de la astronomía

