Le château lâche les chevaux ! Longuenée-en-Anjou
Le château lâche les chevaux ! Longuenée-en-Anjou vendredi 8 mai 2026.
Longuenée-en-Anjou
Le château lâche les chevaux !
2 rue de Bretagne, Le Plessis-Macé Longuenée-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:30:00
fin : 2026-05-08 17:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Le 8 mai aura lieu la troisième édition de notre incontournable journée consacrée au monde équestre Le château lâche les chevaux ! À l’instar des deux années précédentes, cet événement conjuguera histoire, sport, patrimoine et art. .
2 rue de Bretagne, Le Plessis-Macé Longuenée-en-Anjou 49770 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 32 67 93 billetterie@anjou-theatre.fr
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L’événement Le château lâche les chevaux ! Longuenée-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-22 par Destination Angers