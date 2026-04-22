Longuenée-en-Anjou

Le château lâche les chevaux !

2 rue de Bretagne, Le Plessis-Macé Longuenée-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:30:00

fin : 2026-05-08 17:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Le 8 mai aura lieu la troisième édition de notre incontournable journée consacrée au monde équestre Le château lâche les chevaux ! À l’instar des deux années précédentes, cet événement conjuguera histoire, sport, patrimoine et art. .

2 rue de Bretagne, Le Plessis-Macé Longuenée-en-Anjou 49770 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 32 67 93 billetterie@anjou-theatre.fr

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English :

L’événement Le château lâche les chevaux ! Longuenée-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-22 par Destination Angers