Le château médiéval de Creil Musée Gallé-Juillet Creil

Le château médiéval de Creil 20 et 21 septembre Musée Gallé-Juillet Oise

Gratuit, samedi 20/09 et dimanche 21/09 : 11h à 18h.

Portes ouvertes du château. Partez à la rencontre du château de Creil : son histoire, son architecture et les dernières actualités de sa restauration en cours. En présence de la Fondation du Patrimoine.

Musée Gallé-Juillet Place Francois Mitterrand, 60100 Creil, France Creil 60100 Oise Hauts-de-France 0344295150 https://museegallejuillet.fr Devenu maison bourgeoise à la fin du XVIIIe siècle, ce château est aujourd’hui le musée vivant Gallé-Juillet. Il retrace l’histoire de la faïencerie. C’était la première industrie du bassin creillois il y a près de 200 ans qui employait à l’époque 60 % de la population.

© M. KALT musée Gallé-Juillet