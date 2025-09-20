Le Château-neuf et sa terrasse panoramique Vieux château (musée d’art naïf) Laval

Le Château-neuf et sa terrasse panoramique Vieux château (musée d’art naïf) Laval samedi 20 septembre 2025.

Le Château-neuf et sa terrasse panoramique 20 et 21 septembre Vieux château (musée d’art naïf) Mayenne

Accès libre selon les jauges de sécurité

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

De style renaissance, la galerie de plaisance construite par les comtes de Laval devient palais de justice au 19e siècle. Aujourd’hui propriété de la Ville de Laval, le site vous ouvre ses portes pour profiter d’une vue exceptionnelle sur la rivière.

Vieux château (musée d’art naïf) Place de la Trémoille, 53000 Laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire 02 53 74 12 30 http://www.musees.laval.fr Le Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers Au moment de sa création, en 1967, le Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers est le premier et unique établissement français consacré à l’Art naïf. Le château de Laval sert d’écrin à cette collection d’exception qui présente le travail d’artistes autodidactes majeurs à l’instar d’Henri Rousseau. Au cours de votre visite, vous serez amené à découvrir ces courants artistiques méconnus dont les œuvres se caractérisent par l’exubérance des formes et des couleurs, des rapports d’échelle et des perspectives inhabituelles, ainsi qu’un foisonnement de détails. Au musée, vous découvrirez également des artistes singuliers dont l’œuvre se situe à mi-chemin entre l’Art naïf et l’Art brut. Au travers de nombreuses innovations plastiques, ces artistes hors-normes apportent un nouveau souffle à la création autodidacte. Parc de stationnement (payant à moins de 100 mètres) Bus (Ligne E : gare SNCF-musée direct, Ligne B: gare SNCF-centre ville) Gare desservie (TGV)

