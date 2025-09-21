Le Château-neuf : un patrimoine redécouvert, un paysage révélé Vieux château (musée d’art naïf) Laval

Le Château-neuf : un patrimoine redécouvert, un paysage révélé Dimanche 21 septembre, 10h00, 13h30 Vieux château (musée d’art naïf) Mayenne

Visites toutes les 20 minutes. Inscription cour du Vieux-château (jauge limitée à 15 personnes)

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

La récente ouverture de la terrasse du Château-neuf a permis aux Lavallois(e)s de découvrir une vue originale sur la rivière. Du Nord au Sud, le paysage qui s’offre au regard raconte l’histoire de l’évolution urbaine de notre Ville d’Art et d’Histoire.

Le Musée d'Art Naïf et d'Arts Singuliers Au moment de sa création, en 1967, le Musée d'Art Naïf et d'Arts Singuliers est le premier et unique établissement français consacré à l'Art naïf. Le château de Laval sert d'écrin à cette collection d'exception qui présente le travail d'artistes autodidactes majeurs à l'instar d'Henri Rousseau. Au cours de votre visite, vous serez amené à découvrir ces courants artistiques méconnus dont les œuvres se caractérisent par l'exubérance des formes et des couleurs, des rapports d'échelle et des perspectives inhabituelles, ainsi qu'un foisonnement de détails. Au musée, vous découvrirez également des artistes singuliers dont l'œuvre se situe à mi-chemin entre l'Art naïf et l'Art brut. Au travers de nombreuses innovations plastiques, ces artistes hors-normes apportent un nouveau souffle à la création autodidacte.

