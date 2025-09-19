Le château Prodon, mémoire vivante d’un château industriel Lycée hôtelier Saint-Chamond

Le château Prodon, mémoire vivante d’un château industriel Vendredi 19 septembre, 10h00 Lycée hôtelier Loire

17€ / personne

Réservation obligatoire à partir du 25 août 50 participants maximum

Dates et horaires de début et de fin :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T12:30:00

Fin : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T12:30:00

Remontez le temps ! Au cours de votre visite du château Prodon, rencontrez un descendant de la famille qui y a vécu : il partagera avec vous ses souvenirs et les anecdotes de sa vie dans ce bâtiment représentatif des châteaux industriels de la région.

Lycée hôtelier
18 rue François Gillet
42400 Saint Chamond
Saint-Chamond 42400
Loire
Auvergne-Rhône-Alpes
04.77.29.29.90
06.21.12.96.96
06.62.49.31.23

de la Restauration & de l’Alimentation

Lycée Professionnel Hôtelier de Saint-Chamond