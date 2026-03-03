Le château se livre exposition Bande dessinée Sully-sur-Loire

Le château se livre exposition Bande dessinée

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : – – 6 EUR

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-23

2026-04-01

Le Château de Sully-sur-Loire se transforme en temple de la bande dessinée !

Le Château de Sully-sur-Loire se transforme en temple de la bande dessinée !

La Grande Salle Basse Le Voyage Historique

Plongez dans l’histoire de la bande dessinée. Des origines à nos jours, découvrez comment ce genre est devenu un art majeur et incontournable de notre culture.

La Salle d’Honneur Les Secrets de Création

Pénétrez dans les coulisses de la création. De l’idée originale à la planche finale, cette exposition dévoile les étapes techniques et artistiques qui donnent vie à vos héros préférés.

Vous y découvrirez des planches originales et des figurines issues de l’univers de la BD. .

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 36 86

English :

The Château de Sully-sur-Loire is transformed into a temple to comic strips!

In a unique partnership with the Cité internationale de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême and the Médiathèque Départementale du Loiret, we invite you to explore this fascinating universe through an exhibition of comic books and their history

