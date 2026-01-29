Le château se met au vert Crèvecœur-en-Auge Mézidon Vallée d’Auge

Le château se met au vert

Crèvecœur-en-Auge Château de Crèvecœur Mézidon Vallée d’Auge Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-13 13:00:00

fin : 2026-04-24 18:00:00

2026-04-13

Lors des vacances d’avril, le château vous invite à participer à divers ateliers autour de la biodiversité. Un programme riche et varié vous attend chaque jour de la semaine ramassage de déchets, découverte d’insectes, observation de papillons et tant d’autres !

Lundi 13 avril 14h30 et 15h30 1h

Ramassage des déchets. À partir de 8 ans. (animation gratuite)

Des volontaires sont invités à ramasser les déchets sur le Chemin au Roy longeant les arrières du Château.

Cette opération sera suivie d’un goûter. Accès au Château offert.

Mardi 14 avril 14h30 et 16h 1h

La malédiction du Faucon. À partir de 3 ans.

Écoutez l’histoire de Thibaut, un futur chevalier qui n’en fait qu’à sa tête…

Passionné par la chasse au faucon, Thibaut se préoccupe peu de ses missions de chevalier ni même des règles à respecter…

et cela ne va pas plaire à la guérisseuse des marais, soucieuse de protéger la nature !

Découvrez ses aventures à travers un conte en kamishibaï, un petit théâtre de bois dans lequel défilent les illustrations du conte.

Mercredi 15 avril 14h30 16h30 2h

Petites bêtes des hautes herbes. À partir de 6 ans.

Les enfants partent à la découverte des insectes cachés dans les hautes herbes.

Les petites bêtes qui sautent, marchent, et volent n’auront plus de secrets pour eux.

À partir de 6 ans. Atelier animé par le CPIE Vallée de l’Orne.

Lundi 20 avril 14h30 15h30 45mn

Opération escargots. À partir de 8 ans.

Les participants seront initiés à l’identification des escargots et participeront ainsi au programme national de sciences participatives Opération escargots .

Les données collectées permettront aux scientifiques de mieux comprendre l’impact du changement climatique et de l’urbanisation sur les populations d’escargots.

jeudi 16 avril Atelier fabrication de nichoirs 14h30 16h30

vendredi 17 avril Fraslin et les chauves-souris

mardi 21 avril Découverte des plantes du printemps 10h

mercredi 22 avril

jeudi 23 avril

vendredi 24 avril Fraslin et les chauves-souris 14h30 15h15 .

Crèvecœur-en-Auge Château de Crèvecœur Mézidon Vallée d’Auge 14340 Calvados Normandie +33 2 31 63 02 45 info@chateaudecrevecoeur.com

English : Le château se met au vert

During the April vacations, the château invites you to take part in a variety of biodiversity workshops. A rich and varied program awaits you every day of the week: waste collection, insect discovery, butterfly observation and much more!

