✭ DARREN CROSS (Sydney) ✭

Darren D.C Cross est un guitariste instrumental exalté.

Dans la tradition de Leo Kottke, John Fahey, Nick Drake, Elizabeth Cotton et Mississippi John Hurt, mais en forgeant une perspective australienne unique sur le genre.

Ancien membre du groupe pionnier de Sydney Gerling et du duo folk noir Jep and Dep, Cross s’est consacré ces huit dernières années à perfectionner un style hybride en fingerstyle qu’il appelle « Australian Ecstatic Guitar », un équilibre subtil entre le bluegrass de Doc Watson, le renouveau folk britannique et la guitare primitive américaine.

✭ KISS ME BLACK (Paris) ✭

Kiss Me Black est un groupe rock noir, formé en 2023 par Sébastyén D., Yome J. (tous deux ex-Opium Dream Estate) et Vincent B. Après deux premiers singles, le trio travaille à l’écriture de son premier EP. Entre southern gothic, neofolk et art rock.

✭ ROMAIN HOVEKIRKE (Paris) ✭

Le mercredi 25 juin 2025

de 20h00 à 23h30

payant Sur place : 8 EUR Tout public.

Le Chaton Indépendant 105 Rue Amelot 75011 Paris

10 ans après une première édition, ‘I Folk My Brain’ revient pour une deuxième soirée au Chaton Indépendant.