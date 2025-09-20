Le Chaudron : Des premiers immeubles à la RUCH Jardin de la Mémoire du Chaudron Saint-Denis

Le Chaudron : Des premiers immeubles à la RUCH Jardin de la Mémoire du Chaudron Saint-Denis samedi 20 septembre 2025.

Le Chaudron : Des premiers immeubles à la RUCH Samedi 20 septembre, 10h00 Jardin de la Mémoire du Chaudron La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

100 hectares sont acquis par la SIDR en 1964 sur des portions foncières qui forment l’ancien domaine du Chaudron. Le schéma directeur de cet ensemble est confié à Michel Marot (grand prix de Rome) retenu pour l’aménagement et Marc Schaub, architecte originaire de l’île Maurice qui dessine les plans des immeubles. L’enjeu social est important. Nous héritons de cet ensemble qui est un marqueur important en terme architectural à Saint-Denis. Le projet RUCH renouvelle ce schéma urbain et construit le Chaudron de demain.

Exposition sur l’évolution du Chaudron de 1840 à 1978 dans le jardin de la Mémoire.

Exploration du quartier en sharèt bèf : 10h / 13h00 / 14h30 / 16h

Réservation sur place.

Jardin de la Mémoire du Chaudron Rue Bridet Saint-Denis 97495 Le Chaudron La Réunion La Réunion

100 hectares sont acquis par la SIDR en 1964 sur des portions foncières qui forment l’ancien domaine du Chaudron. Le schéma directeur de cet ensemble est confié à Michel Marot (grand prix de Rome) et…