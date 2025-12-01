Le Chaumes en Braise Menu de Noël midi 2025 Chaumes-en-Retz

Le Chaumes en Braise Menu de Noël midi 2025 Chaumes-en-Retz jeudi 11 décembre 2025.

Le Chaumes en Braise Menu de Noël midi 2025

4 rue de l’Église Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2025-12-11 12:00:00
fin : 2025-12-12 13:30:00

2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-15 2025-12-16 2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19 2025-12-20

Pour vos fêtes de fin d’année, le Chaumes-en-Braise à Chaumes-en-Retz vous propose son menu des fêtes !
   
MENU

Entrée
Rillette de saumon à l’aneth, crème au citron vert, blinis et oeufs de lups
OU
Assiette gourmande magret de canard séché, mousse de foie gras, gésier de volaille

Plat
Poisson frais de la criée cuit à la vapeur, risotto jus yuzu, émulsion de coquillages de nos côtes
OU
Cuisse de canard confite, pomme Anne, mâche et éclats de noissettes, jus au Porto

Dessert
Nougat glacé, glace pistache, coulis aux fruits rouges
OU
La bûche de noël des copains, à l’exotique, nage kiwi passion

+33 2 51 74 96 16  contact@lechaumesenbraise.fr

English :

For your festive season, the Chaumes-en-Braise in Chaumes-en-Retz offers you its festive menu!

