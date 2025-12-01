Le Chaumes en Braise Menu de Noël midi 2025 Chaumes-en-Retz
Le Chaumes en Braise Menu de Noël midi 2025 Chaumes-en-Retz jeudi 11 décembre 2025.
Le Chaumes en Braise Menu de Noël midi 2025
4 rue de l’Église Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique
Début : 2025-12-11 12:00:00
fin : 2025-12-12 13:30:00
2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-15 2025-12-16 2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19 2025-12-20
Pour vos fêtes de fin d’année, le Chaumes-en-Braise à Chaumes-en-Retz vous propose son menu des fêtes !
MENU
Entrée
Rillette de saumon à l’aneth, crème au citron vert, blinis et oeufs de lups
OU
Assiette gourmande magret de canard séché, mousse de foie gras, gésier de volaille
—
Plat
Poisson frais de la criée cuit à la vapeur, risotto jus yuzu, émulsion de coquillages de nos côtes
OU
Cuisse de canard confite, pomme Anne, mâche et éclats de noissettes, jus au Porto
—
Dessert
Nougat glacé, glace pistache, coulis aux fruits rouges
OU
La bûche de noël des copains, à l’exotique, nage kiwi passion
.
4 rue de l’Église Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 96 16 contact@lechaumesenbraise.fr
English :
For your festive season, the Chaumes-en-Braise in Chaumes-en-Retz offers you its festive menu!
