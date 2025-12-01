Le Chaumes en Braise Menu de Noël midi 2025 Chaumes-en-Retz

Le Chaumes en Braise Menu de Noël midi 2025

4 rue de l’Église Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2025-12-11 12:00:00

fin : 2025-12-12 13:30:00

2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-15 2025-12-16 2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19 2025-12-20

Pour vos fêtes de fin d’année, le Chaumes-en-Braise à Chaumes-en-Retz vous propose son menu des fêtes !



MENU

Entrée

Rillette de saumon à l’aneth, crème au citron vert, blinis et oeufs de lups

OU

Assiette gourmande magret de canard séché, mousse de foie gras, gésier de volaille

—

Plat

Poisson frais de la criée cuit à la vapeur, risotto jus yuzu, émulsion de coquillages de nos côtes

OU

Cuisse de canard confite, pomme Anne, mâche et éclats de noissettes, jus au Porto

—

Dessert

Nougat glacé, glace pistache, coulis aux fruits rouges

OU

La bûche de noël des copains, à l’exotique, nage kiwi passion

For your festive season, the Chaumes-en-Braise in Chaumes-en-Retz offers you its festive menu!

