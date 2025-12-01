Le Chaumes en Braise Menu de Noël soir et week-end 2025 Chaumes-en-Retz

Le Chaumes en Braise Menu de Noël soir et week-end 2025

4 rue de l’Église Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2025-12-11 19:00:00

fin : 2025-12-13 20:00:00

2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-15 2025-12-16 2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19 2025-12-20

Pour vos fêtes de fin d’année, le Chaumes-en-Braise à Chaumes-en-Retz vous propose son menu des fêtes !



MENU

Entrée

Saumon gravlax à l’aneth comme un carpaccio, condiment citron conflit, mâche et noisettes, oeufs de hareng et ses blinis

OU

Harmonie de foie gras Franco-Africaine, gelée de Bissap rouge, crumble de cajou, brioche toastée

—

Plat

Cabillaud cuit vapeur, purée de butternut, marrons au beurre salé, émulsion de coquillage à la vanille de Madagascar

OU

Onglet de boeuf à la plancha, écrasé de pomme de terre parfumé à la truffe, pickles d’oignon rouge, jus noir au café

—

Dessert

Moelleux au chocolat noir au coeur coulant, sorbet clémentine, rose des sables façon orangette et caramel au beurre salé

OU

Pavlova exotique, glace noix de coco, ananas, fruit de la passion, litchis

.

For your festive season, the Chaumes-en-Braise in Chaumes-en-Retz offers you its festive menu!

