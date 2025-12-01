Le Chaumes en Braise Menu de Noël soir et week-end 2025 Chaumes-en-Retz
Le Chaumes en Braise Menu de Noël soir et week-end 2025 Chaumes-en-Retz jeudi 11 décembre 2025.
Le Chaumes en Braise Menu de Noël soir et week-end 2025
4 rue de l’Église Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique
Début : 2025-12-11 19:00:00
fin : 2025-12-13 20:00:00
2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-15 2025-12-16 2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19 2025-12-20
Pour vos fêtes de fin d’année, le Chaumes-en-Braise à Chaumes-en-Retz vous propose son menu des fêtes !
MENU
Entrée
Saumon gravlax à l’aneth comme un carpaccio, condiment citron conflit, mâche et noisettes, oeufs de hareng et ses blinis
OU
Harmonie de foie gras Franco-Africaine, gelée de Bissap rouge, crumble de cajou, brioche toastée
—
Plat
Cabillaud cuit vapeur, purée de butternut, marrons au beurre salé, émulsion de coquillage à la vanille de Madagascar
OU
Onglet de boeuf à la plancha, écrasé de pomme de terre parfumé à la truffe, pickles d’oignon rouge, jus noir au café
—
Dessert
Moelleux au chocolat noir au coeur coulant, sorbet clémentine, rose des sables façon orangette et caramel au beurre salé
OU
Pavlova exotique, glace noix de coco, ananas, fruit de la passion, litchis
4 rue de l’Église Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 96 16 contact@lechaumesenbraise.fr
English :
For your festive season, the Chaumes-en-Braise in Chaumes-en-Retz offers you its festive menu!
