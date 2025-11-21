Le chef d’oeuvre inconnu Le Colisée Biarritz

Le chef d’oeuvre inconnu

Le Colisée 11 avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques

À Paris, au début du XVIIe siècle, trois peintres devisent sur leur art. L’un est un jeune inconnu promis à la gloire : Nicolas Poussin. Le deuxième, Franz Porbus, portraitiste du roi Henri IV, est dans la plénitude de son talent et au faîte de sa renommée. Le troisième, le vieux Maître Frenhofer, personnage imaginé par Balzac, a côtoyé les plus grands maîtres et assimilé leurs leçons. Il met la dernière main dans le plus grand secret à un mystérieux chef-d’œuvre .

Il faudra que Gillette, la compagne de Poussin, en qui Frenhofer espère trouver le modèle idéal, soit admise dans l’atelier du peintre, pour que Porbus et Poussin découvrent le tableau dont Frenhofer gardait jalousement le secret… Cette découverte les plongera dans la stupéfaction.

D’après la nouvelle d’HONORE DE BALZAC

Avec Catherine Aymerie

Adaptation Catherine Aymerie

Mise en scène Michel Favart

Durée 1h10 .

Le Colisée 11 avenue Sarasate Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 24 90 27 atpbiarritz@gmail.com

