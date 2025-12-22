Le chef étoilé David Gallienne sur le marché de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque

Le chef étoilé David Gallienne sur le marché de Pont-l’Évêque

Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 08:00:00

fin : 2025-12-22 12:30:00

Date(s) :

2025-12-22

Le chef étoilé et gagnant de Top Chef David Gallienne sera présent avec son point de restauration ambulant Picorette sur le marché hebdomadaire de Pont-l’Évêque le lundi 22 décembre.

Le chef se lance dans une tournée gourmande et festive à travers la Normandie. Du 17 au 23 décembre, David Gallienne, chef étoilé et grand gagnant de Top Chef, part à la rencontre des Normands avec son concept ambulant Picorette. Imaginé comme une parenthèse chaleureuse, généreuse et gourmande. Au programme: un menu de saison, accessible et 100% gourmand 18 €. Entrée: Pâté en croûte du moment. Plat: Suprême de volaille Célerisotto aux champignons & noisettes. Dessert (au choix): Mousse au chocolat ou Riz au lait caramel beurre salé.

-Précommandez vos plats contact@oplumstore.fr — 06 99 37 58 17

Un menu pensé pour réchauffer les cœurs, avec des produits de saison et le savoir-faire du chef simplicité, précision et générosité.

– Marché hebdomadaire de Pont-l’Évêque Place du Maréchal Foch

– Lundi 22 décembre matin .

Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le chef étoilé David Gallienne sur le marché de Pont-l’Évêque

Star chef and Top Chef winner David Gallienne will be present with his mobile food outlet Picorette at the weekly market in Pont-l’Évêque on Monday December 22.

