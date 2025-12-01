Le Chef Glenn Viel en dédicace au Clair de la Plume Hôtel restaurant Le Clair de la Plume Grignan
Le Chef Glenn Viel en dédicace au Clair de la Plume Hôtel restaurant Le Clair de la Plume Grignan jeudi 18 décembre 2025.
Le Chef Glenn Viel en dédicace au Clair de la Plume
Hôtel restaurant Le Clair de la Plume 2 place du Mail Grignan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-18 11:00:00
fin : 2025-12-18 12:00:00
Date(s) :
2025-12-18
Le Chef Glenn Viel*** en dédicace de son livre Cuisine d’un cancre
.
Hôtel restaurant Le Clair de la Plume 2 place du Mail Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 01 01 info@clairplume.com
English :
Chef Glenn Viel*** at a book signing for Cuisine d’un cancre
L’événement Le Chef Glenn Viel en dédicace au Clair de la Plume Grignan a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes