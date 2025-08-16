LE CHEF TOCTOC (La compagnie des miracles) Le Blanc

LE CHEF TOCTOC (La compagnie des miracles) Le Blanc dimanche 22 mars 2026.

LE CHEF TOCTOC (La compagnie des miracles)

Rue du Moulin Le Blanc Indre

Tarif : 16 – 16 – EUR

Début : Dimanche 2026-03-22 16:00:00

Un spectacle magico-culinaire. Cuisine et magie, le chef Toctoc est l’apprenti du grand chef cuisinier Gérard Manvussa, célèbre pour ses recettes magiques qui donnent des pouvoirs à ceux qui les mangent.

Aujourd’hui, un grand jury est invité dans son restaurant gastronomique pour tester ses nouvelles créations dont le fameux gâteau qui donne le pouvoir de voler . Le chef Gérard rêve, grâce à cette découverte, de recevoir la récompense ultime et tant convoitée par les magicuisiniers La toque d’or. Mais en goûtant une de ses recettes, le chef Gérard est soudain devenu complètement invisible ! Toctoc, simple apprenti réputé tête en l’air, va devoir accueillir seul le jury de la toque d’or, préparer les plats magiques et surtout essayer de recevoir la fameuse récompense à la place de son chef cuisinier! Plats saugrenus, secrets de cuisines et péripéties culinaires en perspective !

Au menu, l’univers méconnu de la magie des liquides et de la nourriture. 16 .

Rue du Moulin Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13

English :

A magical culinary show. Cooking and magic, Chef Toctoc is the apprentice of the great chef Gérard Manvussa, famous for his magical recipes that give powers to those who eat them.

German :

Eine magisch-kulinarische Show. Kochen und Magie, Chefkoch Toctoc ist der Lehrling des großen Chefkochs Gérard Manvussa, der für seine magischen Rezepte berühmt ist, die demjenigen, der sie isst, Kräfte verleihen.

Italiano :

Un magico spettacolo culinario. Cucina e magia, lo chef Toctoc è l’apprendista del grande chef Gérard Manvussa, famoso per le sue ricette magiche che conferiscono poteri a chi le mangia.

Espanol :

Un espectáculo culinario mágico. Cocina y magia, el Chef Toctoc es el aprendiz del gran chef Gérard Manvussa, famoso por sus recetas mágicas que otorgan poderes a quienes las comen.

