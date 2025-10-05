LE CHEIK BLANC Prémian
LE CHEIK BLANC Prémian dimanche 5 octobre 2025.
LE CHEIK BLANC
Place Maurice Amans Prémian Hérault
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
2025-10-05
Ciné-classic à Prémian projection du premier film de Fellini, *Le Cheik blanc* (1951), comédie satirique sur les illusions amoureuses. Rencontre animée par Jean-Louis Gleizes autour du néoréalisme italien. Entrée libre.
le Centre Culturel Au Fil des Arts vous propose un ciné-classic autour du néoréalisme italien avec la projection du tout premier film réalisé par Federico Fellini *Le Cheik blanc* (1951).
Cette comédie dramatique retrace le voyage de noces d’un couple de petits bourgeois à Rome. Tandis que le mari organise une visite rigide des monuments, son épouse rêve de rencontrer le héros de son cinéroman, le fameux cheik blanc .
Fellini y dresse une satire tendre et mordante des fantasmes populaires et des illusions romantiques.
La séance sera suivie d’un échange animé par Jean-Louis Gleizes, autour des sources d’inspiration du réalisateur et de son regard sur la société italienne.
Entrée libre Participation bienvenue .
Place Maurice Amans Prémian 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 22 06 aufildesarts.x@neuf.fr
English :
Ciné-classic in Prémian: screening of Fellini’s first film, *The White Sheik* (1951), a satirical comedy about illusions in love. Rencontre hosted by Jean-Louis Gleizes on Italian neo-realism. Free admission.
German :
Ciné-classic in Prémian: Vorführung von Fellinis erstem Film, *Le Cheik blanc* (1951), eine satirische Komödie über Liebesillusionen. Von Jean-Louis Gleizes moderiertes Treffen über den italienischen Neorealismus. Freier Eintritt.
Italiano :
Ciné-classic a Prémian: proiezione del primo film di Fellini, *Lo sceicco bianco* (1951), una commedia satirica sulle illusioni dell’amore. Conferenza di Jean-Louis Gleizes sul neorealismo italiano. Ingresso libero.
Espanol :
Ciné-classic en Prémian: proyección de la primera película de Fellini, *El jeque blanco* (1951), una comedia satírica sobre las ilusiones amorosas. Conferencia de Jean-Louis Gleizes sobre el neorrealismo italiano. Entrada gratuita.
