LE CHEMIN DE CROIX DE LA CATHÉDRALE DE SAINT-FLOUR : une œuvre méconnue
CATHEDRALE DE SAINT FLOUR
Saint-Flour
samedi 20 septembre 2025.

Samedi 20 septembre, 20h30

2025-09-20T20:30:00 – 2025-09-20T22:30:00

Fin : 2025-09-20T20:30:00 – 2025-09-20T22:30:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Les Amis de la Cathédrale convie le public à une soirée exceptionnelle consacrée au chemin de croix de la cathédrale, une œuvre méconnue qui mérite aujourd’hui d’être redécouverte et mise en lumière.

Réalisé dans les années 1960 par sœur Mercedes Cailleteau, ce chemin de croix en pierre de Volvic émaillée témoigne d’un moment singulier de l’art sacré du XXᵉ siècle, où tradition et modernité s’unissent avec une sobre intensité. Discret, intégré aux nefs latérales, il échappe souvent au regard des visiteurs, alors qu’il constitue un patrimoine artistique et spirituel d’une rare profondeur.

Pour en révéler toute la beauté, chaque station sera projetée sur grand écran, offrant à chacun la possibilité d’en percevoir les détails et la richesse symbolique.

La présentation sera mise en résonance par deux voix complémentaires :

• L’orgue fera vibrer le Via Crucis de Jean-Marie Plum, torrent d’ombre et de lumière, sous les doigts de Nicolas Saunière, titulaire de l’orgue de la cathédrale.

• La poésie ardente de Paul Claudel, extraite de son Chemin de Croix (1911), jaillira de la voix habitée de Jean-Claude Baert, comme une flamme vive éclairant la nuit.

Cette soirée offrira au public l’occasion de redécouvrir un patrimoine à la fois artistique, liturgique et culturel, et de l’inscrire dans une démarche de transmission et de partage, au cœur de l’un des plus beaux monuments de la ville.

Parce que le patrimoine se reçoit et se transmet, l’entrée est libre.

CATHEDRALE DE SAINT FLOUR 1 place d’armes,15100 Saint Flour Saint-Flour 15100 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes Cathédrale Saint Flour

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ministère de la Culture