Le chemin de fer Congo Océan : Déni, colonialisme et amnésie Espace Culturel Louis Delgrés Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-27 19:00 – 20:30

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Conférence par Franck Boezec, avocat au barreau de Nantes. Il s’agira, dans un propos libre, de réfléchir sur ce qui a rendu possible le désastre humain occasionné par la construction de la voie ferrée reliant Brazzaville à Pointe Noire au Congo il y a un siècle, et de s’interroger également sur ce que dit ce drame de notre société aujourd’hui. Avons-nous oublié ? Qu’avons-nous oublié ? Pourquoi avons-nous oublié ?

Espace Culturel Louis Delgrés Centre-ville Nantes 44100

02 40 71 76 57 http://www.outremer44.com 0240717657 https://outremer44.com/