Le chemin de la mémoire : De Lama à Urtaca « La vie rurale d’autrefois » Lama village Lama

Le chemin de la mémoire : De Lama à Urtaca « La vie rurale d’autrefois » 20 et 21 septembre Lama village Haute-Corse

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Randonnée libre d’une durée d’ 1h30 A/R

Ce parcours, ancien chemin de liaison entre les villages de Lama et Urtaca, vous invite à découvrir les activités de la vie rurale d’autrefois. Vous découvrirez les bergeries, paillers, aires à blés, terrasses de culture, témoins du riche passé agro-pastoral de la vallée de l’Ostriconi.

Lama village lama Lama 20218 Haute-Corse Corse

Mairie de Lama