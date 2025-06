Le chemin de la mine à l’usine de Neuves-Maisons Neuves-Maisons Meurthe-et-Moselle

Le chemin de la mine à l’usine de Neuves-Maisons 145 rue du breuil 54230 Neuves-Maisons Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : 120 Distance : 10500.0 Tarif :

Quittez le circuit de la véloroute de la Boucle de la Moselle et partez à la découverte de l’histoire de Neuves-Maisons avec une balade à travers la forêt.

A découvrir sur le chemin la Mine le Val de Fer et l’Usine de neuves-Maisons

Détail de l’itinéraire

Prendre le quai des Saules (où on apperçoit l’écluses qui permet l’accès au port de l’usine et qui fait la jonction entre la Moselle canalisée et le canal de l’Est), continuer rue des Saules. Au stop, emprunter la rue à droite pour passer sous les voies ferrées, puis tourner à gauche, rue de la Haute Moselle. Prendre le deuxième passage sous la voie ferrée au niveau d’un nouveau bâtiment en béton. Tourner à gauche rue Pierre et Marie Curie pour voir « La Boyotte (loco) ».

Traverser la route sur les passages pour revenir sur ses pas et prendre à gauche l’Allée Monseigneur (attention passage sur voie de chemin de fer, bien regarder avant de traverser), tourner à gauche rue Victor Hugo.

Au prochain croisement, quitter la rue Victor Hugo pour emprunter le chemin en légère montée qui lui est parrallèle. Récupérer le balisage anneau rouge. Passer le long de la clôture de l’école et devant l’entrée du tunnel, monter les escaliers, rester le long de la clôture pour arriver au Presbytère. Passer à gauche du terrain de basket et sur le pont de l’ancien chemin de fer. Passer sous l’ancien pont du tram et aller toujours tout droit sur le chemin de la Mine. Un tas de terre barre le chemin, le contourner et rester sur le même chemin. Arrivé au niveau du Zublin, prendre à droite le chemin qui mène à l’entrée du musée de la mine.

Retour par le même chemin.

Difficulté moyenne

English :

Leave the circuit of the Moselle Loop bicycle route and discover the history of Neuves-Maisons with a walk through the forest.

To discover on the way: the Val de Fer Mine and the Factory of Neuves-Maisons

Details of the route

Take the quai des Saules (where you can see the lock which gives access to the port of the factory and which makes the junction between the canalized Moselle and the Canal de l’Est), continue along rue des Saules. At the stop sign, take the street on the right to go under the railway tracks, then turn left, rue de la Haute Moselle. Take the second passage under the railway tracks at the level of a new concrete building. Turn left on rue Pierre et Marie Curie to see « La Boyotte (loco) ».

Cross the road on the crossings to come back on your steps and take on the left the Allée Monseigneur (attention passage on the railway, look well before crossing), turn on the left rue Victor Hugo.

At the next crossroads, leave rue Victor Hugo and take the slightly uphill path that runs parallel to it. Look for the red ring marking. Go along the school fence and in front of the tunnel entrance, climb the stairs, stay along the fence to reach the Presbytery. Pass to the left of the basketball court and over the old railway bridge. Pass under the old tram bridge and go straight ahead on the chemin de la Mine. A pile of earth blocks the path, go around it and stay on the same path. When you reach the Zublin, turn right onto the path that leads to the entrance of the mine museum

Return by the same path.

Deutsch :

Verlassen Sie die Fahrradroute « Boucle de la Moselle » und entdecken Sie die Geschichte von Neuves-Maisons bei einem Spaziergang durch den Wald.

Sehenswertes auf dem Weg: die Mine le Val de Fer und die Usine de neuves-Maisons

Details der Route

Nehmen Sie den Quai des Saules (wo Sie die Schleuse sehen, die den Zugang zum Hafen der Fabrik ermöglicht und die Verbindung zwischen der kanalisierten Mosel und dem Canal de l’Est herstellt), gehen Sie weiter in die Rue des Saules. Am Stoppschild nehmen Sie die Straße rechts, um unter den Bahngleisen hindurchzugehen, und biegen dann links in die Rue de la Haute Moselle ab. Nehmen Sie die zweite Unterführung unter den Bahngleisen auf Höhe eines neuen Betongebäudes. Biegen Sie links in die Rue Pierre et Marie Curie ab, um « La Boyotte (loco) » zu sehen.

Überqueren Sie die Straße auf den Übergängen, um zurückzulaufen und links in die Allée Monseigneur abzubiegen (Achtung: Überquerung von Eisenbahngleisen, gut hinsehen, bevor Sie die Straße überqueren), biegen Sie links in die Rue Victor Hugo ab.

Verlassen Sie an der nächsten Kreuzung die Rue Victor Hugo und nehmen Sie den leicht ansteigenden Weg, der parallel zu ihr verläuft. Nehmen Sie die Markierung roter Ring auf. Gehen Sie am Zaun der Schule und am Tunneleingang vorbei, steigen Sie die Treppe hinauf und bleiben Sie am Zaun entlang, um zum Pfarrhaus zu gelangen. Gehen Sie links am Basketballplatz vorbei und über die Brücke der alten Eisenbahn. Gehen Sie unter der alten Straßenbahnbrücke hindurch und immer geradeaus auf den Chemin de la Mine. Ein Erdhaufen versperrt den Weg, gehen Sie um ihn herum und bleiben Sie auf demselben Weg. Auf der Höhe des Zublin biegen Sie rechts auf den Weg ab, der zum Eingang des Bergbaumuseums führt

Gehen Sie auf demselben Weg zurück.

Italiano :

Lasciate il percorso ciclabile del Loop della Mosella e scoprite la storia di Neuves-Maisons con una passeggiata nella foresta.

Da scoprire lungo il percorso: la miniera della Val de Fer e la fabbrica di Neuves-Maisons

Dettagli del percorso

Prendere il quai des Saules (dove si può vedere la chiusa che dà accesso al porto della fabbrica e che collega la Mosella con il Canal de l’Est), proseguire lungo la rue des Saules. Allo stop, prendere la strada a destra per passare sotto i binari della ferrovia, quindi girare a sinistra in rue de la Haute Moselle. Prendete il secondo passaggio sotto i binari della ferrovia presso un nuovo edificio in cemento. Girare a sinistra in rue Pierre et Marie Curie per vedere « La Boyotte (loco) ».

Attraversare la strada sulle strisce pedonali per tornare indietro e prendere l’Allée Monseigneur sulla sinistra (fare attenzione ad attraversare la ferrovia, guardare bene prima di attraversare), girare a sinistra in rue Victor Hugo.

All’incrocio successivo, lasciate Rue Victor Hugo e prendete il sentiero in leggera salita che corre parallelo ad essa. Raccogliere il contrassegno ad anello rosso. Costeggiare la recinzione della scuola, oltrepassare l’ingresso della galleria, salire le scale e rimanere lungo la recinzione per raggiungere il presbiterio. Passare a sinistra del campo da basket e superare il vecchio ponte ferroviario. Passare sotto il vecchio ponte del tram e proseguire dritto sul chemin de la Mine. Un mucchio di terra blocca il percorso, aggiratelo e rimanete sulla stessa strada. Una volta raggiunto lo Zublin, svoltate a destra sul sentiero che conduce all’ingresso del museo della miniera

Ritorno per lo stesso percorso.

Español :

Salga de la ruta ciclista del Mosela y descubra la historia de Neuves-Maisons con un paseo por el bosque.

Para descubrir en el camino: la mina de Val de Fer y la fábrica de Neuves-Maisons

Detalles de la ruta

Tome el quai des Saules (donde podrá ver la esclusa que da acceso al puerto de la fábrica y que une el río canalizado Mosela con el Canal de l’Est), continúe por la rue des Saules. En la señal de stop, tome la calle de la derecha para pasar por debajo de las vías del tren, y luego gire a la izquierda en la rue de la Haute Moselle. Tome el segundo pasaje bajo las vías del tren en un nuevo edificio de hormigón. Gire a la izquierda en la calle Pierre et Marie Curie para ver « La Boyotte (loco) ».

Cruce la carretera en los cruces para volver y tome la Allée Monseigneur a la izquierda (tenga cuidado al cruzar la vía férrea, mire bien antes de cruzar), gire a la izquierda en la rue Victor Hugo.

En el siguiente cruce, deje la calle Victor Hugo y tome el camino ligeramente ascendente que discurre paralelo a ella. Recoge la marca del anillo rojo. Camine a lo largo de la valla de la escuela y pase la entrada del túnel, suba las escaleras, permanezca a lo largo de la valla para llegar al Presbiterio. Pase a la izquierda de la cancha de baloncesto y sobre el antiguo puente del ferrocarril. Pase por debajo del antiguo puente del tranvía y siga recto por el chemin de la Mine. Un montón de tierra bloquea el camino, rodéalo y sigue por el mismo camino. Al llegar al Zublin, gire a la derecha por el camino que lleva a la entrada del museo de la mina

Regresa por el mismo camino.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-23 par Système d’information touristique Lorrain