LE CHEMIN DE LA PEUR AU DOMAINE DE LA TRIBALLE Guzargues

LE CHEMIN DE LA PEUR AU DOMAINE DE LA TRIBALLE Guzargues vendredi 31 octobre 2025.

LE CHEMIN DE LA PEUR AU DOMAINE DE LA TRIBALLE

D26 Guzargues Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Après une première édition qui a glacé le sang à plus d’un, Le Chemin de la Peur revient… et cette fois, rien ni personne ne vous épargnera. Plongez dans un parcours immersif revisité, encore plus sombre, plus intense et peuplé de créatures cauchemardesques auxquelles vous ne vous attendrez pas. Ambiance musicale, bar à vins & foodtrucks pour vous remettre de vos émotions !

Un parcours nocturne dans les vignes, frissons garantis !

Après une première édition qui a glacé le sang à plus d’un, Le Chemin de la Peur revient… et cette fois, rien ni personne ne vous épargnera. Plongez dans un parcours immersif revisité, encore plus sombre, plus intense et peuplé de créatures cauchemardesques auxquelles vous ne vous attendrez pas.

Chaque détour des vignes réserve une nouvelle frayeur, chaque pas vous rapproche de l’inattendu !

Départs toutes les 10 minutes en petits groupes, pour vivre l’expérience comme si vous étiez les seuls face aux ténèbres.

Un chemin transformé pour vous surprendre jusqu’au bout.

Et parce que la fête ne s’arrête pas au bout du chemin…

– Bar à vins & cocktails maison pour se remettre de ses émotions.

– Foodtruck dans une ambiance musicale et conviviale pour prolonger la soirée.

Le Domaine de la Triballe vous promet une soirée inoubliable où se mêlent frissons, rires nerveux et convivialité.

Osez franchir le Chemin de la Peur… si vous en avez le courage. .

D26 Guzargues 34820 Hérault Occitanie +33 6 22 29 51 21 marie@la-triballe.com

English :

After a blood-curdling first edition, Le Chemin de la Peur is back? and this time, nothing and no-one is going to spare you. Dive into a revisited immersive journey, even darker, more intense and populated by nightmarish creatures you won’t expect. Musical atmosphere, wine bar & foodtrucks to get you over the hump!

German :

Nach einer ersten Ausgabe, die vielen das Blut in den Adern gefrieren ließ, kehrt der Pfad der Angst zurück… und dieses Mal wird nichts und niemand Sie verschonen. Tauchen Sie ein in einen neu gestalteten, immersiven Pfad, der noch düsterer und intensiver ist und von alptraumhaften Kreaturen bevölkert wird, die Sie nicht erwarten würden. Musikalische Unterhaltung, Weinbars und Foodtrucks sorgen dafür, dass Sie sich von den Strapazen erholen können!

Italiano :

Dopo una prima edizione da brividi, Il Sentiero della Paura è tornato e questa volta niente e nessuno vi risparmierà. Immergetevi in un percorso immersivo rinnovato, ancora più oscuro, intenso e popolato da creature da incubo che non vi aspettate. Atmosfera musicale, wine bar e foodtruck per aiutarvi a riprendervi dalle emozioni!

Espanol :

Tras una primera edición que hiela la sangre, La senda del miedo ha vuelto… y esta vez, nada ni nadie te va a perdonar. Sumérgete en un sendero inmersivo renovado, aún más oscuro, intenso y poblado por criaturas de pesadilla que no te esperas. ¡Una atmósfera musical, bar de vinos y foodtrucks para ayudarle a recuperarse de sus emociones!

L’événement LE CHEMIN DE LA PEUR AU DOMAINE DE LA TRIBALLE Guzargues a été mis à jour le 2025-10-15 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP