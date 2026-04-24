La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries

LE CHEMIN DE L’EAU JOURNÉE INAUGURALE

RDV à la salle des Fêtes de La Grange La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

À l’occasion de la Fête de la Nature, découvrez le nouveau sentier d’interprétation Le Chemin de l’Eau, la source du Goutal lors d’une journée d’inauguration artistique, sensible et scientifique.

À l’occasion de la Fête de la Nature, partez à la découverte du nouveau sentier d’interprétation Le Chemin de l’Eau, la source du Goutal lors d’une journée d’inauguration artistique, sensible et scientifique.

Au programme

9h Inauguration officielle

9h30 Départ de la rando spectacle RDV devant la salle des fêtes la Grange (sur réservation) Suivez La Fanfare d’Occasion et les intervenants et intervenantes du Chemin de l’Eau jusqu’à la source du Goutal (8km).

12h30 Pique-nique tiré du sac à la Source du Goutal Possibilité de rejoindre directement cette étape pour les non-marcheurs.

14h Sieste sonore avec La Cie Du Plus Petit Espace Possible à la Source du Goutal En option, pour les rêveurs.

14h Visite du site d’architecture expérimental de Cantercel En option pour les curieux. Groupe très limité, sur réservation info@cantercel.com.

16h30 Spectacle L’Eau des Collines avec la Cie En Votre Compagnie, à la salle des fêtes de La Vacquerie la Grange (sur réservation). .

RDV à la salle des Fêtes de La Grange La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries 34520 Hérault Occitanie

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English :

For the Fête de la Nature, discover the new interpretation trail Le Chemin de l’Eau, la source du Goutal during an artistic, sensitive and scientific inauguration day.

L’événement LE CHEMIN DE L’EAU JOURNÉE INAUGURALE La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC