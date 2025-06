Le Chemin de l’Eau Reilhac Lot

Cette randonnée permet de découvrir un village typique du Causse construit autour de son lavoir et de son église romane. Les lacs, les lavoirs et le travail à ferrer les bœufs font l’originalité de la balade.

Village typique du Causse de Gramat, Reilhac s’organise autour de la présence de l’eau. Les terrains calcaires creusés de nombreuses cavités (le karst) sont mar- qués par le manque d’eau car les sols ne retiennent pas les pluies. Une source est un point suffisamment rare, et riche, pour justifier une agglomération. Le village se dessine principalement au long d’une rue qui s’enroule au-dessus d’un axe.

This walk enables you to explore a typical causse village built around its laundry trough and Romanesque church. Ponds, laundry troughs and an ox-shoeing stall give this walk its character. Water is a rare commodity on the surface of the Causse. The history of Reilhac illustrates the particular attention that people have always accorded it, finding ingenious ways of conserving it at a time when water didn’t flow out of taps everywhere. The village no doubt owes its existence to the presence of its abundant spring, whose waters were captured by building extensive constructions. In the countryside around, numerous constructions reveal the Caussenards’ ingenuity in capturing rainwater.

Auf dieser Wanderung entdecken Sie ein typisches Causse-Dorf, das um seinen Waschplatz und seine romanische Kirche herum gebaut wurde. Die Seen, die Waschhäuser und die Arbeit zum Beschlagen der Ochsen machen die Originalität der Wanderung aus.

Reilhac ist ein typisches Dorf der Causse de Gramat, das sich um die Präsenz des Wassers herum organisiert. Die von zahlreichen Höhlen durchzogenen Kalksteinböden (der Karst) sind von Wassermangel geprägt, da die Böden den Regen nicht speichern können. Eine Quelle ist ein Punkt, der selten und reich genug ist, um eine Siedlung zu rechtfertigen. Das Dorf wird hauptsächlich entlang einer Straße angelegt, die sich über eine Achse windet.

Questa passeggiata permette di scoprire un tipico villaggio di Causse costruito intorno al suo lavatoio e alla sua chiesa romanica. I laghi, le lavanderie e il lavoro di ferratura del bestiame rendono originale la passeggiata.

Tipico villaggio della Causse de Gramat, Reilhac è costruito intorno alla presenza dell’acqua. I terreni calcarei, con le loro numerose cavità (il carsismo), sono caratterizzati dalla mancanza d’acqua perché il suolo non trattiene le precipitazioni. Una sorgente è un luogo sufficientemente raro e ricco da giustificare un insediamento. Il villaggio è costruito principalmente lungo una strada che si snoda attorno a un asse.

Este paseo permite descubrir un pueblo típico de Causse construido en torno a su lavadero y su iglesia románica. Los lagos, los lavaderos y el trabajo de herrar el ganado hacen que el paseo sea original.

Pueblo típico del Causse de Gramat, Reilhac está construido en torno a la presencia del agua. Los suelos calcáreos, con sus numerosas cavidades (el karst), están marcados por la falta de agua porque el suelo no retiene las precipitaciones. Un manantial es un lugar lo suficientemente raro y rico como para justificar un asentamiento. El pueblo está construido principalmente a lo largo de una calle que serpentea alrededor de un eje.

