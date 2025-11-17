Le chemin de Noël en Provence La Porte d’Arles Istres

Le chemin de Noël en Provence

Samedi 13 décembre 2025.

A 17h et 17h30. La Porte d’Arles Allée Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

À la lueur des lampions, déambulez dans les ruelles du centre historique à la découverte du Noël provençal.

Lors de la balade, rencontrez les associations de traditions qui chanteront, danseront et vous présenteront les 13 desserts, la table de noël, les santons… Une balade conviviale et familiale, qui permet de redécouvrir les coutumes de Noël en Provence et qui se clôturera par un concert.

En collaboration avec les associations de traditions et de randonnées. .

La Porte d’Arles Allée Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00

English :

Stroll through the narrow streets of the historic center under the light of lanterns to discover the Provencal Christmas.

German :

Schlendern Sie im Schein der Laternen durch die Gassen des historischen Zentrums und entdecken Sie die provenzalische Weihnacht.

Italiano :

Alla luce delle lanterne, passeggiate per le stradine del centro storico alla scoperta del Natale provenzale.

Espanol :

A la luz de los farolillos, recorra las callejuelas del centro histórico para descubrir la Navidad provenzal.

L’événement Le chemin de Noël en Provence Istres a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme d’Istres