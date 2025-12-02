MONSIEUR MAXENCE AU PAYS DES 5 SENS – SALLE DES CATHERINETTES – COLMAR Colmar

Connaissez vous le pays des 5 sens ? C’est le pays où vit Monsieur Maxence.Mais aujourd’hui Mr Maxence est sens dessus dessous. Où sont passés son nez retroussé, ses yeux colorés, sa petite bouche pincée, ses oreilles rosées et ses bras si musclés ?Ils sont allés se cacher et c’est à nous de les retrouver !Un décor coloré, des comptines à chanter, des sensations à éprouver, une mise en scène inspirée de la pédagogie Montessori.Un voyage ludique pour découvrir, l’un après l’autre, les 5 sens que sont le goût, l’odorat, l’ouïe, le toucher et la vue.Un spectacle interactif pour les tout-petits !

SALLE DES CATHERINETTES – COLMAR 8 RUE KLEBER 68000 Colmar 68